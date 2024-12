Visite du nouveau premier ministre à l’EDM : Vers une sortie de crise ?

Le nouveau Premier ministre de Transition a réservé sa toute première sortie de terrain à l’Energie du Mali. L’objectif ultime de cette visite était de discuter avec les responsables de ladite société en vue de trouver une solution rapide aux délestages intempestifs que vivent les Maliens au quotidien.

Les coupures d’électricité récurrentes continuent de tenir en haleine la vie quotidienne des Maliens engendrant frustration, colère et inquiétude sur les réseaux sociaux, aux bureaux, dans les marchés et “grin”. Pour le citoyen lambda, cette situation est plus qu’une double peine, c’est un supplice de ne pas avoir l’électricité et de ne pas aussi disposer d’informations crédibles, fiables et actualisées sur les perspectives de retour à la normale à court ou moyen terme.

Malgré l’octroi de 30 milliards de F CFA affectés à la subvention et l’exploitation en faveur de l’Energie du Mali (EDM-SA) par le gouvernement, EDM-SA continue toujours de servir du noir à sa clientèle. Ces derniers mois, elle ne parvient plus à fournir 8 h de temps d’électricité à ses abonnés.

Face à cette crise énergétique qui perdure presque deux ans, le nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga s’est rendu le jeudi dernier dans les locaux de la direction générale de la société Energie du Mali. Aux termes de cette visite-éclair, le nouveau locataire de la Primature a reconnu l’étendue de la crise que vivent les Maliens la qualifiant d’ailleurs “d’inédite”.

Après ce constat, le Premier ministre a proposé une démarche ingénieuse qu’il qualifie “d’inédite” aussi pour identifier des solutions à cette crise énergétique. Pour cela, le nouveau chef du gouvernement a instruit le nouveau ministre de l’Energie et de l’Eau ainsi que le directeur général de l’EDM l’organisation d’une consultation générale qui s’articulera autour d’une seule question “quelle est la solution ?”

Les résultats de ce sondage seront ensuite présentés au Premier ministre pour un compte rendu détaillé, dans l’objectif d’élaborer des mesures concrètes et adaptées à la crise actuelle.

Mais le fait que le Premier ministre a félicité en amont les agents et la direction d’une société plongée dans cet abysse de désagrégation est perçu par certains observateurs et commentateurs à tous points de vue, comme une prime à la médiocrité.

“Le peuple, comme toujours, regarde sans savoir comment le prendre. Pas de plan social annoncé, pas de réduction du personnel afin de réduire les coûts, pas de sanctions contre la direction : tout va bien comme dans le meilleur des mondes, on peut continuer autant qu’on gagnait 700 millions qu’on gagne 300 millions de F CFA. Ce qui est sûr, à EDM, c’est la joie, on se regarde, poitrines bombées, bien abreuvés de satisfécits venant d’en haut. On oublie que peu de cadres d’EDM ont une maison construite à coups de millions, des enfants dans les meilleures écoles ou à l’extérieur, des véhicules de luxe, des lieux de villégiature ou des champs à exploiter. Se faire féliciter dans ce tableau de gabegie généralisée donne à penser que, jusque-là, les mêmes pratiques peuvent perdurer”, note un commentateur.

Ousmane Mahamane

