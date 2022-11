Malgré une tendance générale à la baisse en 2023, l’institution souligne que les perspectives d’évolution des prix des produits de base restent exposées à de nombreux risques, dont les facteurs liés à l’offre et à la croissance mondiale.

A quelques exceptions près, les prix des produits énergétiques, des métaux et des matières premières agricoles devraient reculer en 2023, a estimé la Banque mondiale (BM) dans son rapport « Commodity Markets Outlook » publié mercredi 26 octobre.

L’institution a précisé que les prix de l’énergie devraient diminuer de 11% en 2023 après avoir bondi d’environ 60 % en 2022. Le cours moyen du Brent devrait atteindre 92 dollars le baril en 2023, contre une moyenne estimée à 100 dollars sur l’ensemble de l’année 2022, avant de chuter davantage en 2024, à 80 dollars le baril.

Les prix du gaz naturel européen devraient passer d’une moyenne de 40 dollars/mmbtu (millions d’unités thermiques britanniques) à en moyenne de 32 dollars/mmbtu en 2023 et 28 dollars/ mmbtu en 2024. Les cours du gaz naturel américain passeraient de 6,6 dollars/mmbtu à 6,2 dollars/mmbtu en 2023 et 6 dollars/mmbtu en 2024.

Les prix du charbon australien devraient, quant à eux, chuter à une moyenne de 240 dollars/tm (tonne métrique) en 2023 contre 320 dollars/tm en 2022.

Le rapport précise dans ce cadre que les principaux facteurs qui devraient tirer les prix de l’énergie vers la baisse sont le ralentissement de la croissance mondiale, la baisse de la demande de gaz naturel dans un contexte de réduction de la consommation au niveau des ménages et du secteur industriel, et la hausse de l’offre pour le charbon.

Malgré cette décrue prévue, les prix de l’énergie resteront globalement supérieurs de 75 % à leur moyenne des cinq dernières années. Les projections montrent qu’à l’horizon 2024, les cours du charbon australien et du gaz naturel américain seront encore deux fois plus élevés que leur moyenne des cinq dernières années, tandis que les prix du gaz naturel européen pourraient être près de quatre fois plus élevés.

Baisse de la demande en métaux

Sur un autre plan, la BM estime que les prix des métaux devraient chuter de plus de 15 % en moyenne en 2023, avant de se stabiliser en 2024, en raison notamment de la détérioration des perspectives de croissance mondiale et du fléchissement de la demande chinoise.

Les prix du minerai de fer baisseraient ainsi de 17 %, l’année prochaine, à 100 dollars/tms (tonne métrique sèche), alors que ceux de l’aluminium baisseront de 11% à 2400 dollars/tm (tonne métrique). Les baisses des prix concerneront également le cuivre (-16 %), le plomb (-5 %), le nickel (-16 %), l’étain (-29 %) et le zinc (-20 %).

En ce qui concerne les métaux précieux, le prix moyen de l’or devrait chuter de 4 %, en 2023, à 1770 dollars/ozt (Once troy), tandis que celui de l’argent baissera de 16 %, à 21 dollars/ozt. A plus long terme, l’argent devrait bénéficier de la transition énergétique, notamment pour son utilisation dans les cellules photovoltaïques.

Une récolte mondiale de blé meilleure que prévu

Le rapport révèle, d’autre part, que les prix des matières premières agricoles devraient refluer de 5 % en moyenne l’année prochaine, grâce notamment à une récolte mondiale de blé meilleure que prévu, à la stabilité des approvisionnements sur le marché du riz et à la reprise des exportations de céréales en provenance d’Ukraine.

Les prix du blé reculeront de 4,7 %, à 410 dollars la tonne, tandis que les prix du maïs baisseront de 7,9 %, à 290 dollars/tonne. Les prix du maïs devraient baisser de 7,9 % l’année prochaine, à 290 dollars/tonne, alors que les prix du riz restent inchangés en 2023, à 435 dollars la tonne.

S’agissant du café, les prix de l’arabica et du robusta devraient respectivement baisser de 7 % et 11 %, tandis que ceux du thé reculeront de près de 10 % en 2023. Les cours du cacao devraient s’établir à 2,30 dollars/kg en moyenne l’année prochaine, ce qui représente une baisse de 2,1 % par rapport à 2022.

Le rapport fait, par ailleurs, remarquer que la dépréciation des monnaies de la plupart des économies en développement entraîne une hausse des prix des denrées et des carburants qui pourrait aggraver les crises alimentaires et énergétiques auxquelles nombre d’entre elles sont déjà confrontées. Dans un contexte d’inquiétude quant à l’imminence d’une récession mondiale, les prix en dollars de la plupart des produits de base ont baissé par rapport aux sommets atteints récemment. Mais près de 60 % des économies de marché émergentes et en développement importatrices de pétrole ont enregistré une hausse des prix du pétrole en monnaie nationale au cours de cette période, en raison des dépréciations monétaires. Près de 90 % de ces économies ont également connu une augmentation des prix du blé plus importante en monnaie locale que celle observée en dollars.

(Ecofin)

Commentaires via Facebook :