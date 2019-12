Le Bureau de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles du Mali (BRMN) a expliqué ses missions, ce vendredi 29 novembre, à l’édition 2019 de la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique. C’était au cours d’une conférence au Parc des expositions de Bamako.

-Maliweb.net- Devant les invités, le Directeur général du Bureau de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles a eu l’honneur, lui-même, de présenter sa structure. Il a aussi décliné les missions et les modalités d’adhésion aux programmes du BRMN. Le Bureau a pour mission de «promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles par la mise en œuvre de programmes de restructuration et de mise à niveau», a indiqué Hamadoun Abba, Directeur général du BRMN.

Fort de cette mission, le BRMN intervient dans des entreprises qui adhèrent «volontairement» à ses programmes. L’avantage de cette adhésion volontaire, a expliqué Hamadoun Abba, c’est qu’il «permet de travailler avec des responsable d’entreprises avertis, prêts à poursuivre la démarche du programme». La méthodologie d’intervention du BRMN consiste à réaliser un pré-diagnostic qui vise à analyser et évaluer les besoins de l’entreprise. La phase de diagnostic stratégique permet de déceler les forces et les faiblesses de l’entreprise.

Créé par l’Ordonnance n°2012-19/P-RM du 19 mars 2012, le Bureau de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles est un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). Le BRMN a ténu le 17 octobre 2019, sa 10ème session du conseil d’administration. A cette occasion, les administrateurs ont évalué et ordonné la poursuite de la mise en œuvre du programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles phase de Relance 2017-2019.

A ce jour, 70 entreprises ont volontairement adhéré aux programmes Bureau de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles. 50 pré-diagnostics ont été menés, 34 diagnostics stratégiques dont 07 en cours en 2019 ont effectués par le BRMN. Ces interventions ont permis aux entreprises concernées d’améliorer ou de maîtriser leur qualité de production. Ainsi, à en croire les données du BRMN, les chiffres d’affaires des entreprises bénéficiaires ont augmenté de 37,67%.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

