“J’engage tout un chacun à redoubler d’efforts et j’en appelle à votre sens patriotique”

Le nouveau directeur général des impôts, Hamadou Fall Dianka a été officiellement installé, le jeudi 9 janvier 2025, en la faveur de la passation de service avec le directeur général sortant, Mathias Konaté. Il a saisi cette opportunité pour rendre hommage à son prédécesseur pour le travail accompli. “Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mon prédécesseur, mon ainé Mathias Konaté pour la qualité de la collaboration et le travail accompli sous sa direction. Cher ainé, votre engagement a permis de consolider des bases importantes dans le cadre de la modernisation de notre administration fiscale”, dira Hamadou Fall Dianka. Avant de remercier les plus hautes autorités pour le choix porté sur lui pour diriger l’administration fiscale.

Tout d’abord, je rends grâce à Allah le Maitre des Destins pour nous avoir montré ce jour et j’implore sa miséricorde pour accorder à tous une bonne santé pour un meilleur exercice de nos fonctions respectives.

Je tiens également et avant tout à remercier les plus hautes autorités de notre pays pour la confiance qu’elles ont placé en ma modeste personne, en me nommant à la tête de cette institution stratégique qu’est la direction générale des impôts. C’est un honneur et une responsabilité que j’accueille avec humilité et détermination.

Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à mon prédécesseur, mon aîné Mathias Konaté pour la qualité de la collaboration et le travail accompli sous sa direction. Cher ainé, votre engagement a permis de consolider des bases importantes dans le cadre de la modernisation de notre administration fiscale.

Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes collègues de l’administration des impôts, en activité ou à la retraite. Ces années passées à leurs côtés m’ont permis d’acquérir une vision claire des défis et des opportunités qui s’offrent à notre administration fiscale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre dévouement au service de notre pays sont des exemples qui continueront de m’inspirer dans mes nouvelles fonctions.

J’ai une pensée pieuse à l’endroit de ceux qui nous ont quittés : je prie pour le repos éternel de leur âme. Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays est engagé sur nombreux fronts. Que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou social, les défis sont immenses. Dans ce contexte, l’administration des impôts est appelée à jouer un rôle pivot dans la préservation et la consolidation de notre souveraineté nationale. En mobilisant efficacement nos ressources internes, nous renforçons l’autonomie de notre État et contribuons directement à bâtir un Mali fort et prospère.

La mission qui nous est confiée s’inscrira dans une dynamique de réformes et d’innovations, en droite ligne du plan stratégique en cours de la direction générale des impôts, avec pour objectifs principaux :

– le renforcement la mobilisation des ressources internes, indispensables pour financer le développement national ;

– la simplification des procédures fiscales, afin de faciliter la vie des contribuables et promouvoir la conformité volontaire ;

– la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, en instaurant une gestion exemplaire et équitable sur la base d’un dialogue de gestion renforcé et partagé ;

– la modernisation de nos outils et pratiques, notamment à travers la digitalisation, la formation continue de nos agents et surtout l’opérationnalisation de la facture normalisée voire numérisée, dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale.

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec la contribution de chacun d’entre vous. Vous êtes la force vive de cette Administration, et je suis convaincu que votre expertise, votre dévouement et surtout votre sens du devoir permettra de relever les défis qui nous attendent. J’engage tout un chacun à redoubler d’efforts et j’en appelle à votre sens patriotique. Votre engagement est essentiel pour faire de notre administration un levier central du développement national. Je compte sur vous, sur votre engagement total et votre esprit de collaboration pour faire de cette mission un succès. Et je serais à votre écoute à tout instant.Ensemble, nous serons à l’écoute des contribuables, car leur participation est essentielle au succès de notre mission commune.

Je sais que les défis sont nombreux, mais avec une vision claire, une volonté partagée et une mobilisation collective, nous pourrons transformer notre administration en un véritable instrument de souveraineté et de progrès pour notre nation. Ensemble, travaillons pour un Mali prospère, équitable et solidaire. Je compte sur vous, et je vous remercie”.

Commentaires via Facebook :