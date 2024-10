Mali : 200 milliards de FCFA débloqués pour rembourser une partie de la dette intérieure

Le Ministère de l’économie et des finances du Mali a décidé d’allouer 200 milliards de FCFA au trésor public pour apurer une partie de la dette intérieure. Cette opération de paiement des dettes des opérateurs économiques et des entreprises locales restera en cours jusqu’au 31 décembre 2024.

Le gouvernement de la transition Malienne a débloqué ce week-end une enveloppe de 200 milliards FCFA pour rembourser une partie de la dette intérieure qui s’élève à plus de trois milles milliards de FCFA. Le montant, annoncé par le ministère de l’économie et des finances dans un communiqué lu à la chaine nationale ORTM, sera mis à la disposition du trésor public. « Un programme d’apurement de la dette intérieure de 200 milliards FCFA a été décidé par l’Etat du Mali. À partir du lundi, le paiement des mandats en souffrances va commencer et il va concerner tous les secteurs d’activités», a informé le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséini Sanou, qui a réuni le week-end les opérateurs économiques à l’hôtel des finances.

Sur la chaine nationale, le ministre Sanou est revenu sur les motifs qui ont justifié le retard observé par le l’Etat dans le remboursement de ses créanciers nationaux. Selon lui, la crise au nord a contraint le gouvernement à faire face à d’autres dépenses supplémentaires obligeant son département à prendre un peu de retard dans le paiement de la dette intérieure. Aussi, explique-t-il, le Mali vit un contexte économique difficile à cause du choix que les autorités maliennes ont pris. « Depuis 2020, l’Etat du Mali n’a bénéficié aucun appui budgétaire de l’extérieur. Le pays marche avec les recettes internes mobilisées par la douane, les impôts et le domaine. Le financement de l’économie par les banques nationales, la banque centrale est drastiquement réduit », a justifié le ministre, saluant la résilience des entreprises et les opérateurs face aux nombreuses difficultés financières qu’ils traversent. Poursuivant, il a indiqué que le programme d’apurement de la dette intérieure à hauteur de 200 milliards FCFA vise à maintenir la dette interne à un niveau acceptable.

L’ancien Premier ministre Moussa Mara, prompt à se prononcer sur les décisions politiques, a salué l‘initiative du gouvernement expliquant qu’elle allègera le fardeau financier des entreprises et relancera l’économie du pays. « Son remboursement, au moins partiel, permettra aux entreprises, aux banques et même à l’Etat de bénéficier de ressources utiles », a commenté l’ex-chef du gouvernement en exhortant le trésor public à observer la plus grande transparence dans les paiements en favorisant les créanciers les plus fragiles.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :