Au mois de mars dernier, le ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, avait annoncé que le Mali “ne peut pas honorer ses engagements financiers”, en raison des sanctions de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)

Le gouvernement de la Transition au Mali a informé, vendredi, les investisseurs du pays avoir payé l’intégralité des impayés de la dette du Mali, a déclaré le ministre malien de l’Economie et des Finances dans un communiqué.

En effet, le 30 mars dernier, le ministre Alousséni Sanou, avait pourtant annoncé que le Mali “ne peut pas honorer ses engagements financiers”, en raison des sanctions de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

“Au 31 mars 2022, le cumul des échéances à payer aux créanciers extérieurs et aux investisseurs des titres publics non honorées par le Mali s’élèveront à 205 milliards de Franc FCA”, avait déclaré Alousséni Sanou.

Par voie de communiqué publié vendredi, le ministre de l’économie a souligné que “lors de la 61ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenue le 03 juillet 2022 à Accra au Ghana, les sanctions économiques et financières à l’encontre du Mali ont été levées”, expliquant que “durant les six mois de sanctions le Mali n’a pas pu régler les services de sa dette”.

Alousséni Sanou a noté que “le Mali a l’honneur d’informer les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l’intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée”.

“En effet, dès la levée des sanctions, le Trésor Public a procédé à l’apurement des impayés sur la dette extérieure pour environ 85,5 milliards de FCFA (132 millions de dollars ), la dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards FCFA (102 millions de dollars), une partie de la dette de marché émise par adjudication pour un montant de 65 milliards (101 millions de dollars)”, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : “l’émission spéciale de bons et d’obligations du Trésor, organisée le 09 août 2022 a également permis de régler le reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards FCFA (334 millions de dollars)”.

En outre, le ministre rassure et affirme que des intérêts de retard ont été payés aux investisseurs sur les impayés de la dette de marché pour un montant de 6,65 milliards dont 5, 48 milliards FCFA pour la dette par adjudication et 1,17 milliards pour la dette par syndication.

Pour rappel, l’UEMOA avait annoncé le 9 janvier dernier, lors d’un sommet extraordinaire à Accra au Ghana, la suspension de toutes les transactions commerciales avec le Mali, à l’exception des produits de consommation essentiels : pharmaceutiques, fournitures et équipements médicaux, ainsi que le matériel pour le contrôle de la Covid-19 et des produits pétroliers et d’électricité.

Le 3 juillet courant, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunis en session ordinaire ont décidé, de lever toutes les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :