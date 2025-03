By

La rencontre a permis de discuter des exploitations illégales des ressources minières par des ressortissants chinois, une question relevant de la sécurité nationale

Le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, a convié, ce 25 mars 2025, l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, à une séance de travail, en présence notamment des ministres en charge des Affaires étrangères, de la Sécurité, des Mines, de l’Environnement, des Réformes politiques, ainsi que des secrétaires généraux des ministères chargés de l’Administration territoriale et de la Justice.

L’objectif de cette rencontre était de discuter des exploitations illégales de ressources minières par des ressortissants chinois, une question relevant de la sécurité nationale.

Le Premier ministre a rappelé le caractère stratégique du partenariat entre les deux pays, impulsé par leurs Chefs d’État, et a félicité l’ambassadeur pour son soutien diplomatique. Cependant, il a exprimé ses préoccupations concernant l’implication de plusieurs ressortissants chinois dans l’exploitation illégale de l’or entre 2021 et 2025, entraînant de graves conséquences sur l’environnement et les populations locales.

Prenant la parole, l’ambassadeur a présenté ses condoléances et sa solidarité au gouvernement et aux familles des victimes. Il a réaffirmé l’engagement de la Chine à soutenir les réformes du Mali contre l’exploitation illégale, tout en suggérant la mise en place d’un système de coordination entre l’ambassade de Chine et les ministères concernés, afin de garantir le respect des réglementations grâce au partage d’informations en temps opportun.

En réponse, le Premier ministre a insisté sur l’arrêt immédiat de toute activité illégale menée par des sociétés ou ressortissants chinois ne respectant pas les normes en vigueur. Il a également souligné la nécessité, avant tout investissement, de prendre contact avec les départements compétents afin d’éviter toute irrégularité.

Source : CCRP

*Le titre est de la Rédaction

Commentaires via Facebook :