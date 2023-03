Le Secrétaire général de la SECMIMA, Karim Fomba s’est prononcé sur les différents problèmes des travailleurs des Sociétés de mine d’or

Le Secrétaire général de la Section du Commerce, des Mines et des Industries du Mali (SECMIMA), Karim Fomba, entouré de ses homologues de différents Comités syndicaux, a tenu une conférence de presse, le vendredi 17 mars 2023, à la Bourse du Travail. Pour la circonstance, il a dénoncé l’attitude des autorités de la Transition face à l’exploitation, aux inégalités envers les cimenteries et aux licenciements abusifs des travailleurs par les Sociétés des mines d’or au Mali, telles que Syama.

A cet effet, il déplore que le ministre actuel des Mines n’ait pas daigné respecter le traditionnel Cadre de concertation avec les syndicats, depuis sa prise de fonctions, il ne l’a fait qu’une fois.

Au total, selon Karim Fomba, le Secrétaire général de la SECMIMA, la Direction générale de la Société des mines d’or de Syama, a décidé de nettoyer son effectif et de licencier 85 travailleurs maliens, dont 12 syndicalistes, depuis 2020, en raison des difficultés économiques liées à la Covid-19 pour lui. C’est pourquoi, la Section du Commerce, des Mines et des Industries du Mali (SECMIMA), en collaboration avec les différents Comités syndicaux, a tenté tous les moyens pour remettre ces travailleurs dans leurs droits. En amenant l’affaire devant le tribunal administratif qui a infirmé l’appel et cela dit, les travailleurs doivent reprendre leur boulot et malgré tout rien de concret jusqu’à nos jours.

A ses dires, cela passe par la non mise œuvre du protocole du PV de conciliation signé depuis le 5 février 2021 entre le Gouvernement, l’UNTM et le Patronat. Le processus d’exploitation de ciment étant le même que de l’or, il est très visible qu’il y’a une grande différence entre ces deux secteur. Ceux des cimenteries ne sont pas valorisés a-t-il affirmé le secrétaire général

Dégringolade si des dispositions ne sont pas prises, toutes ces sociétés minières seront fermées car ils ont arraché les mines à ceux qui ont la compétence et l’expertise d’exploiter pour donner à des sociétés qui ne s’y connaissent rien en mine et celle-ci fait 3 ans après elles plient ses bagages pour quitter. Et en complicité avec le gouvernement malien a déploré Karim Fomba secrétaire général. Il a déploré également les attaques sur les travailleurs de mine qui viennent pour les congés à Bamako et lance un appel à nos autorités de prendre des précautions.

Nous travailleurs dans le secteur des mines, nous avons été abandonné en plein vol par le ministère des mines et nous espérons avoir un retour positif de la part des autorités maliennes en général et du Ministre des mines en particulier après ce deuxième cri de cœur. A-t-il conclu.

Assitan DIAKITE

Commentaires via Facebook :