Mine d’or de Sadiola : Le PDG de la Semos prône le dialogue et de la cohésion sociale

Afin de recueillir les préoccupations et de partager sa vision, le Président directeur général de la Société des mines d’or de Sadiola (Semos SA), IliasThiemoko Keïta, a effectué le 14 avril 2023 une visite de courtoisie.

Il s’agissait pour le PDG de la Semos SA de procéder à la remise symbolique de bœufs aux personnels de la Société. Un accueil chaleureux a été réservé à M. Ilias Keïta et à sa délégation qui ont eu de longues discussions avec les patriarches, les femmes et les jeunes membres influents des différents villages. Les échanges avec le patron de la Semos SA ont été féconds et cordiaux. Les femmes et les jeunes ont insisté sur la nécessité du dialogue comme moyen de résoudre la crise qui sévit la mine de Sadiola. Elles se sont également réjouis des efforts accomplis et estiment qu’il s’agit d’une étape importante vers la paix et la sécurité de la population de Sadiola et de ses travailleurs pris dans toutes ses composantes. Très honoré de ce constat, le PDG de la Semos SA a sollicité le concours de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre effective d’une cohésion sociale. M. Keïta a rappelé que la Semos SA est une entreprise au service du peuple malien entier. Et d’ajouter que : “nous sommes des fils du Mali”. Tout en insistant sur le rôle éminemment pédagogique des parties rencontrées dans l’édification d’une société de paix, le PDG a sollicité aussi leur appui en vue d’initier des actions de sensibilisation de la population Sadiola à la nécessité du dialogue et de la cohésion sociale. S’adréssant aux personnels, M. Ilias Keïta dira qu’ils sont sur la bonne voie. Au cours de la rencontre, des prières et des bénédictions ont été adressées afin d’accompagner le PDG de la Semos, Ilias Keïta dans le succès de sa mission.

Adama Coulibaly

