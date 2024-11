Youri Communication et l’APVRM ouvrent le débat sur l’apport des mines au développement socio-économique du Mali

Youri Communication en collaboration avec l’Association pour la Promotion et Valorisation des Ressources Minières du Mali (APVRM) a organisé samedi 09 novembre au Centre International de Conférence de Bamako la première édition du Forum « A la Une ». Consacrée au secteur minier, cette première édition portait sur le thème : « Apport des mines au développement socio-économique du Mali ».

Les trois experts ont fait un état des lieux de la production minière au Mali notamment aurifère. Tous ont souligné l’importance de la production de l’or dans l’économie nationale du Mali. Selon le Pr Dialla Konaté, consultant minier, qui cite le rapport 2023 de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), le Mali a produit 66 tonnes d’or en 2023. Le secteur minier représente 80% des exportations du Mali et 10% du PIB.

Ce qui démontre à suffisance, si besoin en était, le poids du métal jaune dans l’économie nationale. En 2022, l’or a rapporté plus de 700 milliards au budget national, a affirmé Dr Mamadou Keita, spécialiste en économie minière. Une manne financière utilisée pour le paiement des salaires des agents de l’Etat et la construction des infrastructures. C’est donc la preuve que l’or brille pour le Mali, soutient Dr Mamadou Kéïta. Toutefois, les trois pénalistes estiment qu’il est possible de faire augmenter le gain de l’Etat dans la production aurifère. Pour ce faire, ils appellent à la révision de la politique minière de notre pays. « Il faut avoir une vision politique et une volonté politique », a insisté Dr Mamadou Keita, spécialiste en économie minière.

S’agissant du code minier de 2023, l’ingénieur géologue et minier Djibril Diallo et par ailleurs président de l’APVRM, estime qu’il apporte beaucoup d’innovations par rapport à celui de 2019. Avec le nouveau code, le Mali dispose de 30% de part des dividendes des mines suivant une grille de partage : la société minière qui exploite la mine accorde gratuitement 10% à l’Etat malien et celui-ci paie 20% avec la mine, selon Djibril Diallo. Dans les autres codes, l’Etat malien disposait de 20% dont 10% cédés gratuitement. L’ingénieur et minier Djibril Diallo a salué l’adoption de la loi sur le contenu local. « Avec l’application de la loi sur le contenu local, les maliens verront la couleur de l’or », a assuré Djibril Diallo.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

