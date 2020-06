Le plan de campagne agricole 2020/2021 est élaboré dans un contexte favorable marqué par l’engagement des plus hautes autorités du pays à travers l’octroi à l’agriculture de plus de 15% du budget national, le maintien du prix de l’engrais subventionné à 11 000 FCFA le sac de 50 Kg, la mise en œuvre d’une politique de subvention des équipements agricoles au bénéfice des exploitants agricoles. Toutefois, sa mise en œuvre pourrait être contrariée par l’insécurité persistante dans la zone Office du Niger, entrainant un sentiment de peur généralisée et une faible mobilité des exploitants agricoles et des agents d’encadrement.

L’objectif global du plan de campagne agricole 2020/2021est de renforcer la contribution de l’Office du Niger à la réalisation de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Mali. Pour l’atteindre, un accent majeur doit être mis sur l’accélération du rythme des aménagements, la maintenance des réseaux hydrauliques, l’intensification et la diversification des productions, la mécanisation agricole, la promotion et l’intégration des chaines de valeurs des productions végétales et animales.

En matière d’aménagement et de gestion du foncier, les études d’extension porteront sur 14 000 ha des casiers de Soumouni et Diadian et 90 km du 3ème Bief du Fala de Molodo. Les travaux d’extension vont concerner 9 065 ha (2 548 ha à M’Béwani, 400 ha à Molodo Nord, 2 174 ha à Touraba, 3 050 ha à Sossé-Sibila, 548 ha à N’Dilla et 345 ha à Siengo extension (N’Débougou). Les travaux de réhabilitation vont concerner 3 088 ha dont 900 ha à Niono (Rétail), 1 488 ha à Molodo (Partiteur M11-1g à M15) et 700 ha à Kolongo (K1 Kokry A). Les travaux de cadastrage des parcelles aménagées porteront sur 14 572 ha dans la zone de Kouroumari, 10 211 ha dans la zone de Molodo, 2 418ha dans la zone de Kolongo. Les prévisions de travaux d’immatriculation des terres sont de 26 000 ha dans le Kouroumari et 495 000 ha dans le Kareri.

En matière de gestion de l’eau et de maintenance des infrastructures hydrauliques, la réalisation des différentes activités prévues dans le programme annuel d’entretien 2020, pour un montant 6 056 151 815 F CFA, permettra d’améliorer l’efficience du réseau et de fournir un bon service de l’eau aux exploitants agricoles.

En riziculture, les objectifs de superficies de la campagne agricole 2020/2021sont de 143 542 ha (dont 130 699 ha en saison et 12 843 ha en contre-saison) pour une production attendue de 896 935tonnes de riz paddy avec un rendement moyen de 6,25 t/ha (dont 6,32 t/ha en saison d’hivernage et 5,50t/ha en contre-saison).

En maraîchage, la superficie totale prévue, toutes spéculations confondues, est de 13 968,06 ha pour une production attendue de 384 484tonnes. L’échalote, la spéculation maraichère dominante, sera pratiquée sur 9 921,9 ha pour une production de 329 697,40 tonnes.

En culture de diversification, la superficie totale prévue, toutes spéculations confondues, est de 6 785,6 ha pour une production attendue de 116 286.09 tonnes. La pomme de terre va occuper 1 949,83 ha pour une production de 68 244,05 tonnes. La maïsiculture va concerner 2020 ha pour une production de 11 480 tonnes.

En matière d’élevage intensif, il est prévu 5 210 têtes en embouche bovine et 10 973 têtes en embouche ovine. En pisciculture, il est attendu une production de 3 153tonnes de poissons frais provenant de l’exploitation de 684 cages flottantes, de 609étangs piscicoles, de 54ha de rizipisciculture et de 1759 emprunts.

La stratégie d’intervention de l’Office du Niger s’appuie sur le renforcement des capacités des producteurs et de leurs organisations, des agents d’encadrement et des relations de type partenariat public-privé avec tous les acteurs intervenant dans les filières agricoles.

Bamoye KEITA

Directeur Appui au Monde Rural

