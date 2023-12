Célébration de la journée mondiale de la poste : Le thème “Unis pour la confiance : collaborer pour un avenir sûr et connecté” choisi pour sensibiliser sur le rôle et l’importance de la Poste dans la vie quotidienne des populations

L’AMRTP et la Poste du Mali ont célébré le jeudi 14 décembre 2023 la Journée internationale de la Poste (célébrée chaque 9 octobre) sous la présidence du Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga. La journée de cette année avait pour thème ” Unis pour la confiance : collaborer pour un avenir sûr et connecté “.

Le Mali, à travers l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des Postes (AMRTP) et la POSTE du Mali, célèbre chaque 9 octobre la Journée internationale de la Poste. Au Mali, cette Journée a été célébrée le jeudi décembre 2023. A l’ouverture de la Journée au CICB, le Président directeur général de la Poste, Ibrahima Haïdara, a fait savoir que cet événement a été institué lors du Congrès postal universel de Tokyo en 1969 pour marquer la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU), mise sur les fonts baptismaux en 1874. ” L’objectif de la célébration de la Journée mondiale de la poste est de sensibiliser les particuliers, les entreprises, les acteurs publics et privés sur le rôle et l’importance de la Poste dans la vie quotidienne des populations et sa contribution au développement socio-économique mondial. Cet événement sert d’opportunité aux acteurs (gouvernements, régulateurs, opérateurs et consommateurs) du secteur des Postes, d’échanger, partager leurs préoccupations sous forme de conférences, d’ateliers, de séminaires ou autres activités qui donnent plus de visibilité au secteur. Les Pays-membres de l’Union Postale Universelle (UPU) sont invités à organiser, chaque année, leurs propres activités nationales pour la célébration de cet événement. Ceci leur permettra de lancer ou promouvoir de nouveaux produits et services postaux, d’organiser une journée “portes ouvertes” dans des bureaux de poste, des centres de traitement du courrier et des musées postaux, entre autres choses. Un thème central est toujours donné par l’UPU, permettant aux pays et entités postales de faire des réflexions et analyses sur des phonématiques précises. Ainsi, la Journée mondiale de la poste de l’année 2023 a pour thème : “Unis pour la confiance : collaborer pour un avenir Sûr et Connecté “. Cette thématique met en lumière l’importance cruciale des services postaux dans un monde de plus en plus interconnecté. Elle souligne plusieurs points essentiels. Unis pour la confiance : ma confiance est la pierre angulaire des services postaux. Les citoyens et les entreprises du monde entier comptent sur les services postaux pour la livraison de courriers et de colis importants. La Journée mondiale de la poste célèbre la confiance que les gens accordent aux opérateurs postaux pour acheminer leurs biens et leurs messages, en toute sécurité. “Collaborer pour un avenir sûr” : la collaboration entre les différents acteurs du secteur postal est essentielle pour garantir un avenir sûr. Cela implique la coopération entre les opérateurs postaux, les gouvernements, les autorités de régulation, les organisations internationales et d’autres parties prenantes pour relever les défis tels que la sécurité des envois postaux et la protection des données personnelles. ” Connecté “ : À l’ère numérique, les services postaux évoluent pour rester pertinents. Ils sont de plus en plus connectés, offrant des services en ligne, des solutions de suivi avancées et des moyens novateurs de communication. La Journée mondiale de la poste célèbre cette transformation digitale et met en avant les avantages de rester connecté dans un monde en évolution rapide. En somme, la Journée mondiale de la poste vise à rappeler au monde l’importance de la confiance dans les services postaux, tout en soulignant la nécessité de la collaboration pour garantir la sécurité et en célébrant la connectivité qui définit l’avenir de ce secteur”, a-t-il déclaré.

A ses dires, la célébration de la Journée mondiale doit également permettre de donner plus de visibilité aux acteurs (opérateurs) ainsi que de la valeur aux produits et services qu’ils proposent aux pouvoirs publics et aux citoyens. “L’AMRTP, en collaboration avec ses partenaires, voudrait saisir l’occasion pour continuer et conforter, le dialogue et l’échange entre les parties prenantes mais surtout interpeler les décideurs sur la nécessité, pour eux, de jeter un regard plus prégnant sur l’activité postale afin de booster les actions qui contribueront à l’inclusion et la contribution de ce secteur à l’activité économique. La célébration de la Poste malienne consistera à offrir un espace aux opérateurs pour présenter leurs offres aux maliens en vue de démontrer leur présence et surtout la panoplie de produits qui contribuer à la communication et au désenclavement , a-t-il indiqué.

La célébration de la Journée a été focalisée sur l’animation des stands pour mieux connaître les acteurs et leurs activités. A la fin, les acteurs réunis : décideurs politiques ; régulateurs ; opérateurs postaux ; consommateurs analyseront la situation globale pour formuler des recommandations et faire des propositions dont la matérialisation et la prise en compte permettra de promouvoir le secteur.

“L’AMRTP mesure la montée en puissance du numérique qui impacte les activités traditionnelles postales”

Dans son intervention, Saïdou Pona Sangaré (Président de l’AMRTP) a confié que l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des Postes (AMRTP) porte pour le secteur postal une ambition qui est de devenir une force stable de remembrement du tissu citoyen en renforçant, d’une part, la proximité entre l’Etat et ses citoyens établis sur l’ensemble des territoires et d’autres part, entre les citoyens eux-mêmes et avec le reste du monde (courrier, colis-express, banque et assurance, numérique, état-civil, etc.). “Il nous incombe collectivement d’identifier les différentes branches d’activité permettant de développer un portefeuille de services et de solutions destinées à accompagner le plus grand nombre et à simplifier la vie de chacun. L’AMRTP mesure la montée en puissance du numérique qui impacte les activités traditionnelles postales, notamment la gestion du courrier et la fréquentation des Bureaux de poste. Le développement du numérique est aussi la promesse qu’il faut savoir intégrer pour le secteur postal afin de le permettre de se construire en étant, entre autres, un acteur incontournable du e-commerce et de la logistique ; un acteur de l’inclusion financière (proche et citoyen) ; un créateur de nouveaux services de proximité ; un acteur de référence de la digitalisation et de la confiance numérique. Et cela, par, notamment, son ancienneté, par la spécificité de ses missions historiques, le facteur humain et la confiance sont au cœur de la relation entretenues par les postes avec leurs parties prenantes. Qui, mieux que les Postes, peut être présent pour tous, partout et tous les jours pour simplifier la vie, contribuer aux transformations en cours dans la société et/ou les accompagner ? Le développement de nouvelles activités répondant aux évolutions des modes de vie et des attentes des citoyens passe par l’e-commerce. La dématérialisation des échanges est créatrice de besoins inédits en matière de logistique et de services de livraison. A cet égard il importe de développer des solutions de livraison à valeur ajoutée pour les entreprises et les particuliers sur le dernier kilomètre à domicile et hors domicile“, a-t-il souligné.

Saïdou Pona Sangaré a fait remarquer que le développement de nouvelles activités répondant aux évolutions des modes de vie et des attentes des citoyens passe aussi par la modernisation de l’Administration. “Pour que l’ensemble de la population puisse profiter de la révolution numérique, les Postes doivent pouvoir proposer des solutions qui simplifient les tâches administratives et améliorent les relations de l’Etat avec les citoyens. La confiance numérique. Face aux risques de protection de l’identité et de sécurité des données, les postes, qui sont connues largement des citoyens, doivent pouvoir optimiser la réglementation en vigueur pour jouer le rôle de tiers de confiance numérique. La réorientation de l’industrie des postes n’est pas dissonante avec ses missions de service public, composantes de son identité et expression de sa contribution d’entreprise d’intérêt général. Clairement, dans un monde en perpétuel mutation, le rôle vital des postes à travers le monde de contribuer au droit à la communication par l’échange des messages, le transport de colis ou encore l’envoi d’argent est plus d’actualité que jamais. Les réseaux postaux sont essentiels au développement du commerce électronique, assurant la livraison de millions de colis tous les jours. Ils permettent par ailleurs de contribuer à la facilitation du commerce, en particulier pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. En outre, des centaines de millions de personnes à travers le monde ont accès à des services financiers par l’intermédiaire d’un Bureau de poste. Dans un contexte de développement des nouvelles technologies, les Postes montrent jour après jour leurs capacités d’innovation. L’utilisation à travers le monde de drones ou de véhicules sans chauffeur pour la livraison de colis, le lancement du courrier hybride, le développement de paiements mobiles ou de la monnaie électronique pour les transferts d’argent ou encore la création d’opérateurs mobiles virtuels sont autant d’exemples de la faculté des postes à s’adapter, voire à anticiper l’évolution de l’environnement dans lequel elles opèrent. Les réseaux postaux constituent ainsi, dans la plupart des pays, une infrastructure essentielle au fonctionnement inclusif et efficace de l’économie. Donc l’avenir est prometteur pour les agents économiques postaux du Mali”, a-t-il annoncé.

Il a dit que l’Union postale universelle (UPU), agence spécialisée des Nations Unies, mène, périodiquement, avec ses partenaires régionaux, un processus d’identification des priorités d’intervention pour ses activités de coopération au développement. A ses dires, l’UPU s’appuie sur trois grands piliers que sont l’innovation, l’inclusion et l’intégration. Ce qui contribue à l’élaboration de projets dans les domaines du commerce électronique, de l’inclusion financière, de la facilitation du commerce, de la mesure et de la réduction de l’empreinte carbone du secteur, de la réduction des risques de catastrophe naturelle ou encore de la de la fracture numérique. “Ces interventions visent toutes à mieux utiliser l’infrastructure postale, en particulier dans les zones rurales et peu accessibles, pour contribuer au développement des pays. Nous encourageons tous les partenaires à renforcer l’impact de leurs actions sur le développement socioéconomique en travaillant avec l’UPU et ses 192 Pays-membres. En regroupant nos forces et en utilisant au mieux les réseaux postaux nous pouvons contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable“, a-t-il affirmé.

Il a rappelé que la célébration, il y a juste un an, les 150 ans de la Poste du Mali, a été l’occasion de découvertes, de mémoire et de perspectives. “En s’appuyant sur les recommandations de ces festivités, l’AMRTP a engagé, courant 2023, de nombreuses activités qui contribuent à la promotion et au développement du secteur postal malien. Plus prosaïquement, avec l’appui de l’Union postale Universelle (UPU), elle a conduit, en collaboration étroite avec les Services du ministère en charge des Postes, une étude qui a abouti à doter notre pays d’un plan stratégique de développement du secteur postal. Dans la même lancée, et suite à des années de réflexion sur la problématique de l’adressage, elle a commis une étude de faisabilité d’un système d’adressage numérique au Mali. Cette initiative, à terme, permettra de résoudre de nombreux problèmes de communication et de mobilité dans notre pays. L’adressage est un système de réseau qui facilite la communication entre les individus, entre les citoyens et les administrations, entre les structures ou entités publiques et celles privées, à partir de données précises. Il permet également aux populations de rester en phase et en connexion permanente avec les exigences de la vie quotidienne ; de disposer d’une identité légale ; de participer au processus démocratique ; de faire partie de la société et de l’économie formelle ; d’accéder aux services publics et privés, de tirer profit du commerce électronique et de participer à l’ère des technologies de l’information et de la communication. Pour donner corps et sens à toutes ces initiatives, pour donner de la visibilité à un secteur qui a été parfois éprouvé, le Régulateur s’est associé aux opérateurs et aux organisations de consommateurs pour organiser l’évènement du jour. Il entend, par cette activité, offrir un espace de communication, de visibilité et de découverte à l’endroit des laborieuses entreprises maliennes qui offrent des produits et services, parfois essentiels, dans des conditions très difficiles et dans des localités souvent éloignées et excentrées. Cette passion qui permet d’être au service des citoyens, à tout instant, doit non seulement être connue et partagée mais surtout encouragée. Une des contributions déterminantes des pouvoirs publics, pour nous, serait d’accélérer la mise en place du cadre juridique complémentaire. Ce qui aura l’avantage de permettre de mieux organiser le secteur postal ; d’instaurer une concurrence saine et loyale et de lutter efficacement contre l’informel. L’activité du jour, est une occasion pour découvrir, apprécier et surtout observer ou critiquer la chaine opérationnelle des acteurs postaux. L’AMRTP et ses partenaires prennent l’engagement de tirer tous les enseignements d’une telle programmation ; une première dans ce format dans notre pays”, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga à la journée mondiale de la poste :

” La Poste est un des fleurons de la souveraineté de notre pays, comme une réponse solide à une des aspirations naturelles du citoyen, à savoir, la communication “

Avant d’ouvrir la Journée, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga (ancien Président de l’AMRTP) a dit que la célébration de la Journée mondiale de la Poste contribue à consolider l’action publique et à mettre véritablement en œuvre les missions gouvernementales au profit des laborieuses populations. Il a fait savoir que la Poste, une des vielles administrations, comme les chemins de fer, qui a largement et longuement contribué à rapprocher les Maliens, les administrations et relier les pays entre eux. ” Elle a incarné, pendant très longtemps, la passion de servir les autres par des moyens divers et dans des conditions parfois très difficiles. C’est naturellement un des fleurons de la souveraineté de notre pays ; comme une réponse solide à une des aspirations naturelles du citoyen : la communication. Malheureusement, à un moment donné, il faut l’admettre, des décisions politiques malencontreuses, inspirées ailleurs et embrayées ici, ont totalement désarticulé et affaibli ce géant d’hier, renvoyant ainsi l’image d’un grand corps malade. Pendant ce temps, les produits et services, parfois nouveaux, adaptés aux besoins et attentes des citoyens, devenaient très rentables pour les entreprises œuvrant dans le secteur, et ce, au grand dam de la mission de service public. Nous ne saurions nous arrêter au simple diagnostic, au simple constat peu glorieux. L’activité postale, portée jadis par l’opérateur historique, est longtemps restée concentrée sur les produits, certes indispensables hier, mais de nos jours, de moins en moins sollicités. Depuis plusieurs années déjà, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses, imposant, à la faveur du numérique et du commerce électronique, des changements de paradigmes. De nouveaux concepts et vocables sont apparus : poste digitale ou poste dématérialisée ; commerce électronique ; intelligence artificielle ; protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue indispensable par la réalité du marché et le positionnement stratégique, imposent à nos opérateurs et à leurs partenaires, des efforts supplémentaires d’investissement, de diversification des offres et plus d’exigence de qualité. Notre Poste ne doit pas, de ce fait, rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d’être au diapason de l’évolution de l’écosystème postal mondial“, a-t-il constaté et déploré.

Il préconisé qu’il revient aux Maliens, à la faveur de la reconstruction de la Nation où tout doit converger à la prise en compte du bien-être des populations de moderniser l’infrastructure et améliorer la connectivité des bureaux. “Les technologies numériques qui ne sont plus un luxe, peuvent jouer un rôle clé dans l’intégration de l’utilisation des systèmes de gestion électronique des envois, des plateformes de suivi en ligne, des services de paiement électronique et des solutions logistiques avancées pour l’inclusion de nos populations car la numérisation des services du courrier, la dématérialisation des documents postaux et l’offre de services en ligne, telles que les paiements électroniques, sont, entre autres, des services rêvés par les citoyens. Dans le même ordre d’idées, il nous revient de renforcer la sécurité parce que la modernisation de l’infrastructure postale devrait s’accompagner de la prise en compte de la sécurité des envois. Il en est de même, de la nécessaire connectivité dans les zones rurales où l’accès à l’Internet reste limité. L’infrastructure postale doit peser dans l’utilisation de technologies innovantes telles que les solutions de connectivité communautaire afin que l’accès universel soit une réalité. Les nouvelles stratégies postales et leurs plans d’actions doivent s’appuyer sur ces réalités incontournables. Une fois que nous nous attaquerons à ces challenges, il nous reviendra également, en premier lieu, de développer les services financiers et promouvoir de nouveaux services et produits postaux par l’intégration de solutions technologiques afin de faciliter l’accès aux services financiers en incluant des terminaux de paiement électronique, de services bancaires mobiles, de solutions de gestion des transactions et de plateformes numériques pour des opérations financières plus rapides, plus sûres et plus efficaces qui sont les tendances actuelles auxquelles nous devons aboutir pour la meilleure inclusion financière possible des citoyens. Il nous reviendra, en deuxième lieu, de promouvoir le E-commerce pour permettre aux entreprises et aux consommateurs d’accéder plus facilement aux services en ligne et de participer à un commerce de plus en plus dynamique et qui n’est plus l’apanage des citadins. Il nous reviendra enfin, en troisième lieu, de consolider la confiance d’une part, entre vous et les populations et, d’autre part, entre vous et les partenaires techniques et financiers qui ambitionnent d’investir dans le secteur”, a-t-il indiqué.

Il a félicité les responsables de la Poste pour le rôle important qu’ils jouent sur la scène internationale, en termes d’organisation et de développement du secteur postal. Ce qui a permis le couronnement de leur action par la brillante élection du Mali au Conseil d’Administration de l’Union Postale Universelle (UPU) lors du 27e Congrès dont il a eu l’honneur de coprésider la cérémonie d’ouverture le 9 octobre 2021 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. “Cette position privilégiée du Mali nous permet de peser, depuis 2021, dans les discussions internationales et de défendre les postes africaines et spécifiquement celles qui sont en difficulté du fait des crises socio-sécuritaires. Pour faire écho à tout ce travail abattu, parfois dans l’ombre, nous nous devons de nous engager encore plus, pour faire un pas de géant dans la promotion du secteur postal malien pour le bien de notre économie et pour l’inclusion sociale des populations les plus défavorisées. Ledit engagement pourrait porter sur l’amélioration du cadre juridique en vue de la meilleure protection possible des droits des utilisateurs“, a-t-il prôné.

Il a invité les Postiers à la meilleure analyse possible de cette situation pour corriger les insuffisances et ouvrir la porte à des réformes fortes et ambitieuses. Nos populations le méritent et le service public efficace le recommande. “Nous attendons de cette journée, vous l’aurez deviné, des recommandations fortes et des propositions osées, afin d’accélérer le processus de mutation du secteur postal malien. Notre monde bouge vite et le courrier doit arriver à l’heure et en toute sécurité“, a-t-il espéré.

