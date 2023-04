Moov Africa Malitel innove : L’application My Moov pour gérer en toute simplicité votre compte mobile depuis votre Smartphone ou tablette

Un outil permettant d’effectuer différentes opérations comme le paiement des factures, l’achat des forfaits, les recharges…

Il existe depuis le mardi 25 avril 2023, une nouvelle application dénommée “My Moov”, qui vient d’être lancée par Moov Africa Malitel afin de satisfaire sa clientèle. Cet outil très simple et sécurisé permet aux clients d’effectuer différentes opérations et de gérer en toute simplicité son compte mobile depuis son Smartphone ou sa tablette. Et “Avec My Moov, tout est dans votre main”, c’est le slogan ainsi choisi pour mieux promouvoir cette application,

La direction générale de Moov Africa Malitel sous le leadership éclairé de Abdelaziz Biddine ne cesse d’innover afin d’être plus proche de sa clientèle. Et l’entreprise citoyenne vient de lancer une nouvelle application dénommée “My Moov” afin de répondre aux attentes de ces clients. Le lancement de cette application a fait l’objet d’une cérémonie placée sous la présidence du directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, le mardi 25 avril dernier, à l’hôtel Radisson Collection (ex-Sheraton) en présence de ses proches collaborateurs dont le chef du département marketing, Brahim Khomsi, le chef du département système informatique, Oubad Ayoub, et le chef du département Moov Money, Bakary K. Samaké. Sans oublier le directeur commercial, Boubacar T. Coulibaly, et d’autres agents de la boite.

Le premier responsable de Moov Africa Malitel était visiblement très heureux de donner le top départ de cet outil simple et sécurisé. “Dans le cadre de son innovation et de vos esprits de certification de processus à nos clients, Moov Africa Malitel a développé une nouvelle application simple à utiliser et qui permettra à nos clients d’effectuer différentes opérations telles que les recharges, l’achat des forfaits, le payement des factures d’électricité et d’eau… Nous espérons que l’application nous facilitera la tâche pour bénéficier les différentes offres de Moov Africa Malitel avec My Moov et tous les autres”, dira-t-il.

Après son intervention, ce fut le tour du chef de département marketing, Brahim Khomsi non moins chef du projet My Moov, de prendre la parole pour expliquer les différentes fonctionnalités de cette application 100 % digital. “Nous sommes aujourd’hui très heureux de vous présenter notre nouvelle application mobile, qui est disponible par Google Play et App store. Avec cette application, vous pouvez accéder à tout l’univers de Moov Africa Malitel de manière pratique et conviviale. Et au moment de télécharger l’application, un bonus de bienvenue de 500 Mégas est offert pour la première installation. C’est un outil disposant d’énormes avantages”, précisera-t-il. Avant de souligner que : “My Moov vous permet aussi de suivre et contrôler au plus près la consommation de numéro en toute transparence. Il s’agit par exemple de votre solde, bonus crédit, forfaits appel, forfaits, bonus SMS, forfaits souscrits en cours. Avec l’application My Moov, vous pouvez également souscrire à vos forfaits d’appel, internet et SMS les plus généreux en toute simplicité : forfaits Damou, forfaits internet, forfaits Grati + Koura, forfaits appel international, forfaits mensuels prépayés, Sos crédit et internet : Deme”.

A partir de l’application My Moov, selon Brahim Khomsi, “vous avez la possibilité aussi d’effectuer vos transactions en toute sécurité. Il s’agit du transfert d’argent, retrait d’argent, achat de crédit téléphonique, achat de forfait internet et achetez dans les commerces à travers le paiement marchand Sani. L’application My Moov vous permet de payer vos factures d’EDM-SA, de Somagep et Isago en toute simplicité et confortable sans vous déplacer. A partir de My Moov, vous pouvez effectuer vos abonnements TV (Canal+, Malivision, Startimes) sans vous déplacer. Avec l’application My Moov, votre banque est dans votre mobile. Il s’agit du transfert d’argent du compte Moov Money vers le compte bancaire, du transfert d’argent du compte bancaire vers le compte Moov Money, solde bancaire et mini relevé”.

Afin de mieux vulgariser cet outil, des influenceurs s’engagent à accompagner Moov Africa Malitel. Ils ont dévoilé leurs stratégies lors du lancement. “Je trouve que My Moov est une belle initiative qu’il faut pour nous les maliens. Donc, je m’engage à promouvoir l’application My Moov en faisant des vidéos et de live à travers les réseaux sociaux”, dira l’un des influenceurs. Parmi les influenceurs figurent, entre autres, Abdoulaye Samaké dit “11 Excellence”, Momo SNG, Catastrophe et le jeune artiste, comédien et humoriste Aboubacar Diarra dit Dassa. Sacrée 2e dauphine de Miss ORTM 2023, Mariam Marie Diarra s’engage aussi auprès de Moov Africa Malitel pour la promotion de My Moov. “Sincèrement, j’ai beaucoup apprécié l’application My Moov. C’est tout simplement un outil très pratique, bénéfique. Je m’engage à faire la promotion de My Moov à travers mes comptes Tik Tok, Instagram, Facebook, bouche à bouche même si, il le faut. J’utilise et je l’apprécie. Vive My Moov à kouma tè kè !”, dira Mariam Marie, qui rêve d’être une femme battante courageuse et indépendante.

