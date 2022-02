Avec 1,241 million km² de superficie, et surtout avec le recul de la sécurité dans plusieurs localités, la qualité du réseau mobile s’est dégradée au Mali, particulièrement en dehors de Bamako. L’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et Postes (Amrtp) a développé un outil qui fait de chaque utilisateur le “gendarme” du réseau mobile au Mali.

Quality of Experience (QoE) ou la Qualité d’expérience est le nom de l’application mobile développée par le régulateur malien. Il a été officiellement lancé le 22 février dernier dans les locaux de l’Amrtp à l’ACI-2000. L’application a nécessité la conjugaison des efforts de la société tunisienne SFM Technologies et FKN, une société malienne. L’application fonctionne grâce à un modèle participatif (crowdsourcing). Plus l’application est utilisée, meilleure sera la qualité des données collectées.

Installée sur le smartphone, l’application collecte les informations et mesure les réseaux notamment celui de la couverture géographique, de l’appel, des SMS ou encore des données de connexion. « C’est un outil important non seulement pour les utilisateurs mais aussi, et surtout pour les opérateurs de télécommunication dont le but final est la satisfaction du client », a indiqué Cheick Sidi Mohamed NIMAGA, Président de l’AMRPT. L’application est dotée d’un numéro vert qui permet d’appeler gratuitement pour signaler les problèmes de réseau.

Ingénieur réseau à l’Amrtp, Sidi Mohamed Touré salue le lancement de la nouvelle application qui va combler le manque de données sur la couverture de certaines localités. Cependant, a informé l’ingénieur, la mauvaise qualité du réseau n’est pas toujours due au non-respect du cahier de charge par l’opérateur. L’utilisation des téléphones non homologués joue au Mali sur la qualité du réseau chez certains utilisateurs.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :