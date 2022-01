Orange-Mali le sponsor officiel du SIAMA a célébré le jeudi 30 décembres la journée du sponsor, une communion avec sa clientèle qui a terminé en beauté avec une dizaine de gagnants d’une tombola organisée à l’occasion.

Premier partenaire de la culture malienne et sponsor du SIAMA, la présente édition troisième du genre, a enregistré la journée intitulée journée du sponsor autrement dit journée Orange-Mali. Durant une journée entière, l’opérateur a mis ses services sous projecteurs pour informer et égayer ses clients. Et comme indiqué par la responsable de la Communication Institutionnelle d’Orange –Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, c’était une opportunité pour Orange Mali de montrer au public tout son savoir-faire et savoir être. En effet, les différentes directions d’Orange (distribution, marketing, division RSE, la fondation, finance mobile) toutes étaient représentées au stand Orange. Outre les offres d’Orange-Mali, la journée a été magnifiée par la prestation des artistes tels que l’Humoriste Yoro et l’artiste musicien Master Soumi, entre animation musicale et humoristique, la journée a été marquée par une tombola qui a permis à une dizaine de gagnants d’obtenir du crédit et de l’argent de manière instantanée.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :