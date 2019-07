Lancée le 24 juin dernier pour permettre à ses fidèles clients, en tentant leurs chances, de gagner des sommes entre 25000 FCFA à 500000 FCFA, afin de bien préparer la fête de Tabaski, la Tombola Séliba N’Dobolo de Orange Money continue de faire des heureux gagnants par jour, semaine, etc. Le lundi, 22 juillet 2019, ses responsables, lors d’une caravane, se sont déplacés pour aller remettre les cadeaux de certains gagnants à Bamako. La délégation était conduite par Fatouma Touré, responsable communication d’Orange Money. La première étape a concerné Lafiabougou Koda. Là, Bedian Syrille Diarra (gagnant), a accueilli dans sa maison l’équipe de Fatouma Touré. De leur main, il a reçu la somme de 75000 FCFA. De là, la délégation a pris la direction du marché Dibida où se trouve un autre heureux gagnant à la personne d’Oumar Balla Yarra, commerçant de son état. Il a reçu dans sa boutique des mains de l’équipe d’Orange Money, la somme de 250000 FCFA. Le troisième lauréat se trouvait à Yirimadio Koulouba. Il s’agit de Moise Coulibaly. Il a reçu 100000 FCFA. Mme Niangadou Fanta Niangadou, habitante des 1008 logements sociaux a aussi reçu la visite de la délégation d’orange Money avant de recevoir son prix (25000 FCFA). Et Drissa Sangaré, habitant à Baco Djicoroni, qui a gagné 50000 FCFA, a bouclé la série des visites de l’équipe d’orange Money. Tour à tour, ils se sont dits surpris d’avoir été parmi les lauréats. « Je n’y croyais pas du tout. Ça été une surprise pour moi. Je faisais mes transactions sans espoir de gagner », ont laissé entendre les lauréats. Ils ont remercié Orange Money d’avoir eu cette initiative à l’endroit de leurs clients. Ils ont par ailleurs invité les Maliens à croire aux tombolas d’Orange Money qui ne souffrent d’aucune magouille. Les prix ont été remis en présence d’huissier, Me Traoré.

Selon Fatouma Touré, responsable communication Orange Money, cette tombola a été initiée à l’intention de nos clients qui font beaucoup de transactions par Orange Money. « Pour les récompenser de leurs fidélités, nous avons initié cette tombola, afin de leur rendre au retour un minimum de service. Nous avons commencé cette tombola depuis le 24 juin. Le but est de permettre à nos clients de préparer la grande de Tabaski qui arrive dans la joie. Car à Orange Money on s’est que quand tu travailles avec quelqu’un, il est bien de travailler ce que vous gagnez. Le jeu est simple. Il suffit pour un client de faire de transaction à l’international de payer des factures, d’achats de crédits de téléphones, d’eau, d’électricité à partir de 2000 FCFA. Et automatiquement, ton nom est inscrit. Après c’est le tirage qui s’ensuit chaque jour. Et quatre personnes gagnent chaque jour qui enlève par tranche 25000 FCFA, 50000 FCFA, 75000 FCFA et 100000 FCFA. Chaque semaine, nous prenons deux personnes. L’une est récompensée avec un complet de fête (250000 FCFA). L’autre gagne le prix d’un mouton de Tabaski et son prix de condiments (300000 FCFA). Maintenant le jour ou la Tombola prend fin qu’est le 4 août prochain, le gros lot sera donné 0 une personne qui est de 500000 FCFA. Le but est de faire en sorte que les gens ait de l’argent afin de bien préparer la Tabaski », a expliqué la responsable communication d’Orange Money.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :