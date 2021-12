L’opérateur historique de téléphonie mobile au Mali Moov Africa Malitel, sous le leadership de son Directeur général, Abdel Aziz Biddine, a animé hier mercredi 15 décembre à l’Hôtel de l’Amitié, une conférence de presse pour présenter au public national, à travers les médias, des nouveaux services de Moov Money. Il était entouré pour la circonstance par plusieurs collaborateurs dont le chef service Moov Money, Bakary Konimba Samaké, ainsi que les partenaires, masters de Moov Money. A la faveur de cette conférence de presse le DG de Moov Africa Malitel, et le chef service Moov Money, ont expliqué de long en large des nouveaux services de Moov Money. Selon eux ces nouveaux services de Moov Money s’inscrivent dans l’agenda de la société Moov Africa Malitel, d’innover toujours au bénéfice des populations maliennes tout en leur facilitant un service de transfert monétaire national et international à moindre coût et en toute sécurité.

Ainsi, dans son exposé, le DG de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine, a rappelé que depuis sa création Mobicash la solution de transfert d’argent et de paiement mobile ne cesse d’évoluer et d’innover avec pour seul objectif, la satisfaction de ses clients.

Aujourd’hui un nouveau cap est franchi, sous la direction de Moov Africa Malitel. Mobicash change de nom et devient Moov Money, a-t-il déclaré. Selon Abdel Aziz Biddine, au-délà du changement de nom, c’est surtout une opportunité pour Moov money d’en offrir plus à ses abonnés.

PLUS D’ACCESSIBILITÉ: Du jamais vu au Mali, Moov Money baisse significativement ses prix et vous offre les tarifs les moins chers du marché à 0,9% sur les frais de retrait, s’est il glorifié. Et d’ajouter que les frais de transfert à l’international baissent également et sont…. à partir de 1,5% et les frais de dépôt et de transferts nationaux sont gratults.

”Si vous disposez d’un numéro Moov Africa Malitel non souscrit à Moov Money, vous pouvez vous souscrire vous-même au service Moov Maney en toute facilité, a-t-il informé.

PLUS DE SERVICES : Moov Money, selon le DG Abdel Aziz Biddine, c’est toute une palette de solutions simples et sécurisés qui vous simplifient la vie.

Paiement de factures, selon le DG de Moov Africa Malitel, les clients peuvent payer leurs factures Moov Africa, recharger leurs comptes ou celui d’un proche tout en profitant chaque semaine de promo jusqu’à 200% de bonus sur leurs recharges.

Toujours à ses dires, les clients peuvent également payer leurs factures d’eau Somagep, recharger leurs compteurs ISAGO et payer désormais leurs factures EDM, via Moov Money depuis chez eux sans se déplacer.

S’agissant du paiement d’abonnements Télé, selon Abdel Aziz Biddine, les clients peuvent payer ses abonnements TV de Canal +, de Malivision et maintenant de Startimes.

Peuvent également effectuer ses paris en ligne sur le site et l’application de PremierBET et via le menu Moov Money pour BET223.

Avec Sani, le paiement marchand de Moov Money, selon Abdel Aziz Biddine, les clients peuvent effectuer ses achats dans les pharmacies, les boutiques, les magasins, les supermarchés et dans bien d’autres endroits et également en ligne sur les sites et applications web de nos partenaires.

Tontine est un nouveau service permettant la gestion transparente et sécurisée des cotisations des tontines traditionnelles. Avec ce nouveau service, selon le DG de Moov Africa Malitel, les membres peuvent désormais créer leur groupe de tontine composé d’un ou deux administrateurs et des membres et effectuer leurs cotisations en toute sécurité et transparence. Selon Abdel Aziz Biddine, chaque membre du groupe est informé de toutes les cotisations effectuées par les autres membres et également informé de tout retrait par un membre.

Avec le service Bank to Wallet, le DG Biddine a fait savoir que, Moov Money simplifie aux clients l’accès à leurs comptes bancaires et leur donne la possibilité de lier leurs comptes BDM et UBA Mali à leur compte Moov Monoy.

”Désormais vous pouvez accéder plus facilement à vos comptes depuis votre mobile, consulter votre solde ou mini relevé bancaire gratuitement, effectuer des transferts d’argent électronique jusqu’à 2 000 000 FCFA à des tarifs très abordables d’un compte Mov Money vers un compte bancaire BDM et vice-versa, d’un compte Moov Money vers un compte UBA et vice-versa”, a-t-il rassuré.

Avec Fanbè Transfert, selon le DG Biddine, les clients peuvent également envoyer de l’argent à un de leurs proches, même s’il n’a pas de compte Moov Monoy.

PLUS DE PROXIMITÉ: Du 11 Décembre 2021 au 3 Janvier 2022, il informe qu’une grande caravane sillonnera Bamako, Koulikoro, Kayes Ségou, Sikasso et Mopti pour offrir à la population un grand Show ainsi que la possibilité de s’inscrire à Moov Money et de profiter de ses services près de chez les clients.

Perspectives : Le DG de Moov Africa Malitel, a saisi l’occasion pour informer les journalistes que, dans les prochains jours, sa société lancera l’application Mobile Moov Money qui facilitera l’accès des clients aux services Moov Money. Ainsi que l’élargissement de leur présence de collaboration avec leurs partenaires et surtout avec la multiplication des points de service Moov Money et la mise en place d’un service.

AMTouré

