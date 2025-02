Direction générale des transports : Des «jeunes retraités» célébrés à la hauteur des inestimables services rendus à la nation

Depuis le 1er janvier 2025, 11 agents de la Direction générale des Transports (DGT) bénéficient de leur droit à la retraite. Pour leur manifester leur reconnaissance et pour mieux les accompagner dans cette nouvelle vie, la direction générale et le personnel ont organisé une cérémonie symbolique r de la DGT, à Dar Salam (commune III du district de Bamako).

Les responsables et le personnel de la Direction générale des Transports (DGT) ont rendu un vibrant hommage aux agents et cadres appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 1er janvier 2015. Organisée mercredi dernier (5 février 2025) dans l’enceinte de ladite direction, cette cérémonie a été une belle occasion de rappeler aux retraités les bons souvenirs cumulés tout au long de leurs riches et brillantes carrières.

Le premier adjoint au secrétaire général du Syndicat national des Transports d’État (SNTE), M. Abdoulaye Traoré, a témoigné de l’engagement, du professionnalisme et de l’amitié que les retraités ont tissé durant des années en contribuant ainsi à la réussite collective au travail. «Votre travail a été une source d’inspiration pour des générations qui vous ont servi et votre influence continuera de se faire ressentir dans notre quotidien. Vous avez contribué à instaurer un environnement de travail fondé sur la collaboration, le respect et l’excellence», a témoigné M. Traoré. Le leader syndical a formulé des vœux de bonheur, de sérénité pour les retraités.

Il a aussi rappelé que, ces dernières années, la DGT a su évoluer avec de nombreuses innovations parmi lesquelles le système «Sigi-Dolo», un outil centralisé d’émission et de suivi sécurisé des documents et services du transport routier. Sans compter l’interconnexion, la ré-immatriculation des véhicules, la relecture et l’adoption de plusieurs textes encadrant les activités de la DGT. Tous les travailleurs, y compris les partants à la retraite, ont joué leur partition dans ces innovations sous le leadership du Directeur général, Mamadou Thierno Sow. Le SNTE, par la voix d’Abdoulaye Traoré, a réaffirmé son engagement aux côtés de la direction générale afin de relever de nouveaux défis dans la synergie d’action. Dirigé par Sékou Kaba, le comité syndical a offert une «Attestation de reconnaissance» au DG Mamadou Thierno Sow.

Au nom des partants à la retraite, Dramane Coulibaly a demandé pardon pour «d’éventuels manquements» à leur devoir avant d’inviter les jeunes encore en activité à accompagner la DGT à poursuivre les réformes et leur mise en œuvre. «Au besoin, vous pouvez compter sur notre expertise et n’hésitez pas à nous solliciter», a déclaré M. Coulibaly.

«Vous avez contribué à façonner notre environnement au travail, à faire avancer nos projets et à instaurer une atmosphère qui a toujours été marquée par le sérieux, la compétence et l’esprit d’équipe», a témoigné Mamadou Thierno Sow, Directeur général des transports, en s’adressant aux retraités. «Parmi vous, certains ont été Directeurs de service régional, d’entrepôts maliens dans les ports de transit ; tandis que d’autres ont été chargés de statistiques, contrôleurs routiers, experts automobiles, inspecteurs de permis de conduire, chefs de section, chefs de division… C’est pour dire à celles et ceux qui travaillent encore que nous savons récompenser les mérites de chacun», a-t-il poursuivi. Le DG a ensuite souhaité le meilleur aux «jeunes retraités» qui vont vivre une nouvelle aventure qu’est la retraite. Il les a rassurés que les portes du service leur seront toujours ouvertes.

Il faut rappeler que, en prenant la parole, le 1er adjoint au Secrétaire général SNTE a invité l’assistance à observer une minute de silence en la mémoire des disparus, militaires et civils, particulièrement à Hippolyte Koné, précédemment en service à la Direction régionale des Transports du district de Bamako. Cette cérémonie symbolique, riche en émotion, a été rehaussée par la présence des parents, amis et collègues de service venus dire au revoir et non… adieu ! Et le public ne s’est pas du tout ennuyé durant la cérémonie animée par l’inimitable maestro Alassane Barro, cadre à la DGT et promoteur de Doussou Souma Sono.

La cérémonie a pris fin par un méchoui bien garni, des remises d’attestations, une distribution d’enveloppes symboliques pour chacun et chacune des retraités et des séances photos pour immortaliser l’événement.

Naby

Avec Danaba-Info

