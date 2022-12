Les espoirs n’ont de cesse apparaître et de disparaître aussitôt chez les Kayesiens tels des feux d’artifice. Après la démonstration et les annonces mirobolantes trompeuses de la ministre en charge des transports, de nouvelles agitations sont en cours dans la Cité des Rails, à quelques encablures de l’échéance promise par les autorités pour le redémarrage du transport ferroviaire. Il nous revient de bonne source, en tout cas, que les habitants de Kayes ont été les témoins de plusieurs mouvements de locomotives au niveau de la gare ferroviaire abandonnée depuis longtemps à d’autres occupants spontanés. Le spectacle est ainsi porteur d’un nouvel espoir de reprise d’une activité fortement attendue par les populations riveraines de la voie ferroviaire depuis que les autorités de la Transition en ont fait une offensive de charme en direction de l’opinion. Et pour cause, le redémarrage des locomotives est synonyme pour nombre d’entre elles d’un retour de toutes les opportunités économiques disparues avec l’arrêt du trafic ferroviaire. A moins que les agitations ne débouchent sur un nouveau lapin posé par le département en charge de la question, qui avait précédemment ameuté le ban et l’arrière-ban autour du même faux espoir.

