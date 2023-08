Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge à cause des « fortes tensions régionales ». En application de cette mesure, L’ambassade de France à Bamako a suspendu la délivrance des visas aux ressortissants maliens et fermé le centre de visas et le centre d’appels « Capago ».

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé sa surprise face une telle décision qu’il dit avoir apprise par voie de presse. En application de la réciprocité, les autorités maliennes suspendent, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.

En début de semaine, c’est la compagne Air France qui avait annoncé la suspension de ces vols à destination du Mali jusqu’au 11 août en raison des menaces de l’intervention des forces de la CEDEAO au Niger. Les relations diplomatiques entre le Mali et France sont tendues depuis la rupture de la coopération militaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

