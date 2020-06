Edito : Inconciliable

Ce dimanche 14 juin, une dizaine de jours après le gigantesque meeting du Mouvement du 05 juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), le Chef de l’Etat malien est enfin sorti de son mutisme pour s’adresser à la nation. L’opinion nationale et celle internationale, aux fins de pouvoir décrisper la situation politique, s’attendaient à ce qu’IBK se prononce explicitement sur leurs revendications essentielles : sa démission et la fin du régime. Où bien qu’il prononce la dissolution de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle comme l’annonçait une quantité de rumeurs.

Contre toute attente, le président de la république, très intrépide et quasiment déconnecté de la réalité, est demeuré droit dans ses sandales. Car si IBK reconnaît les nombreuses frustrations et revendications de ses compatriotes (qu’il trouve d’ailleurs légitimes pour leur tendre à nouveau sa main pour toujours dialoguer), pour autant, son discours n’apporte quasiment aucune réponse explicite aux revendications essentielles du M5-RFP.

Faisant ainsi fi de l’importance de la mobilisation du vendredi 05 juin et du message qui y était véhiculé par les manifestants, le Chef de l’Etat indique tout bonnement dans son discours qu’il va continuer sa mission de servir le Mali. Et profite du plateau pour confirmer la reconduction du PM Boubou Cissé (dont une certaine rumeur doutait de son authenticité) pour la formation d’un nouvel attelage gouvernemental. Tout en promettant que celui-ci s’attaquera, « à la mise en œuvre urgente des résultats du Dialogue National Inclusif qui a mis en avant toutes les priorités du peuple malien : d’ordre sécuritaire, social, politique et de gouvernance.

Cette appréhension du président IBK de la problématique politique de notre pays est visiblement inconciliable avec celle du M5-RFP. Ce mouvement qui va s’agrandissant de jour en jour, persistant et signant, après l’adresse du Chef de l’Etat, que ses revendications essentielles demeurent et ne sont pas négociables : notamment sa démission et la fin de son régime.

Des revendications que le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) n’a pas manqué de rappeler lors de son entretien, au lendemain de l’adresse présidentielle, avec l’Ensemble Pour le Mali (EPM), un regroupement de partis politiques autour du RPM qui soutient les actions du président de la république. Le FSD y est resté très intraitable avec ses hôtes en rappelant à ses interlocuteurs son appartenance indéfectible au M5-RFP. Tout en les invitant à rejoindre ce mouvement qu’il considère comme la seule panacée pour la sortie de crise au Mali. Comme quoi la solution politique de sortie de crise au Mali est désormais hypothétique. Qu’Allah veille sur notre pays !

Gaoussou Madani Traoré

