Sans Tabou: l’insolence algérienne

Wulu ka wowo tji te doko jo bali. “En attendant le vote des bêtes sauvages’’ rappelons avec Ahmadou Kourouma l’intemporelle vérité ancestrale : “ce n’est pas une injure ou un affront qui empêchera le soleil de se coucher.” La diversion algérienne n’écornera pas les faits et la pirouette injurieuse met davantage au grand jour la profondeur de la nature d’un État régenté depuis 1990 par des généraux putschistes et mafieux.

Faudrait-il se désoler de voir l’Algérie de Ahmed Ben Bella tomber dans la bassesse du terrorisme et du Malobaliya ? Les peuples et les nations ont les voisins qu’ils ont, et non ceux qu’ils se donnent.

Le nôtre s’appelle l’Algérie. Le seul et unique pays au monde producteur et exportateur du terrorisme. Le seul pays au monde qui produit ce que lui-même ne consomme pas ! Tous les chefs terroristes de chez nous viennent de chez elle.

Mais jamais Modibo Keita n’aura imaginé que le pays de son vrai frère allait traiter le Mali des noms d’oiseaux que la grande et respectable diplomatie algérienne a adressés au Mali. Mais bon ! On ne connaît vraiment les hommes qu’à travers les épreuves.

Oui, la transition actuelle fait suite à un coup d’Etat. Faisons semblant d’oublier les conditions qui ont prévalues «démission forcée» de Bouteflika (Abd el-Kader el-Mali) et l’élection du candidat de l’armée Abdelmadjid Tebboune, mais pourquoi diantre un État sérieux et respectable comme l’Algérie accepte-t-il d’accréditer un ambassadeur auprès de cet régime… «putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale de l’insécurité, de l’instabilité, de la désolation et du dénuement».

En dépit des « revers » et des «déboires dont le peuple malien paye le prix le plus lourd (e) l’échec de cette clique inconstitutionnelle (qui) est patent à tous les niveaux, «politique, économique et sécuritaire et qui se livrerait à la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement», pourquoi diantre un État sérieux et respectable comme l’Algérie accepte-t-il d’accréditer un ambassadeur dans notre pays ? Mangoya fura teyen. Sinon, la spirale de l’insécurité, entretenue par l’Algérie et la France, sponsors avérés du terrorisme au Mali, a duré 11 ans avant l’arrivée de l’actuelle transition.

Avec peut-être un verre de whisky de trop, l’Algérie des généraux soutiens des terroristes qui n’ont rien à voir avec le FLN évoque « l’incapacité des putschistes à assumer la lutte anti-terroriste, au point d’en confier la gestion au mercenariat».

La colère d’Alger est compréhensible. L’ennemi de ton ami est ton ennemi. Le parrain des terroristes de l’Azawad, instrumentalisés, entrainés et équipés par elle, aux frais du contribuable algérien, ne peut que abhorrer les FAMa et les alliés de la Russie qui s’est discrètement désolidarisée du tir algérien ayant abattu un drone Akinci de notre armée de l’air.

Aussi, l’on comprendra pourquoi l’Algérie a versé sa bile sur notre armée et ses partenaires qu’elle présente comme «la première menace et la plus déterminante sans doute qui pèse sur le Mali aujourd’hui réside dans l’incapacité des putschistes à assumer la lutte anti-terroriste réelle et effective, au point d’en confier la gestion au mercenariat dont l’Afrique a tellement pâti dans son histoire récente». Monin bo denw be u ni kan de.

La «menace» FAMa, synonyme de pleine opérationnalité sur la terre et dans les airs, empêche l’Algérie de tourner en rond et d’être sereine. En effet, pour qui connaît le nord, de gros intérêts criminels sont en jeu : trafics en tous genre de la drogue aux êtres humains en passant par les cigarettes et les carburants ; mais aussi exploitation illégale des ressources de notre pays (de l’or au pétrole).

Sinon au Sahel, c’est clair. Mahamet i ba be min, a filè misi kan. Voici nos preuves, et vous dites que les vôtres sont sous le Komo ? Quel affligeant et pitoyable régime algérien.

Le Mali a juste demandé les preuves que le drone immatriculé TZ-98D a violé l’espace aérien algérien dans la nuit du 31 Mars au 1 Avril 2025. Vous l’injuriez.

Par deux fois, vous dites que votre espace aérien a été violé par des drones maliens, vous n’informez pas le Mali. Si les preuves existent réellement dans vos bases de données et radars, fournissez-les au Mali comme demandé.

Votre ministre de la Défense parle de deux (2) kilomètres de l’intérieur sur votre territoire, mais l’insolent aux affaires étrangères lui parle 1,6, mais pourquoi dites-vous aujourd’hui que 1,6 kilomètre. Entre les deux qui dit la vérité, de celui parle de «vers minuit» et «minuit huit minutes» ? Entre celui qui parle d’un «drone armé» et du «drone malien»…

Par Abdoulaye OUATTARA

