Edito : Joliba TV News ou l’audace d’un media

Cette chaine de télévision, l’une des dernières nées de l’espace télévisuel malien est en passe de devenir au Mali le symbole de la liberté et de la démocratie. Elle est par le contenu de son programme celle qui donne la parole à tous les maliens de quelques bords politiques qu’ils soient, de quelques obédiences religieuses ou cultuelles sans discrimination encore moins de censure. Elle a fait le choix d’être la voix des sans voix et son personnel a fait le serment de servir le Mali au prix de sa vie. L’inlassable combat qu’elle mène au quotidien et qui lui vaut toutes ces remontrances et parfois sa fermeture temporaire, est le signe d’une certaine conviction celle de croire qu’il n y a pas d’alternative à la démocratie avec son corollaire de libertés. En effet, acquise de hautes luttes par des patriotes pendant des décennies et au prix d’énormes sacrifices des martyrs, la démocratie reste jusqu’à preuve de contraire la seule voie par laquelle il faut passer pour gouverner le Mali. Donc sa préservation, sa protection sont un devoir citoyen qui s’impose à tout bon patriote. Que le promoteur de Joliba et tout le personnel sachent qu’ils sont loin d’être seuls, car leur combat est d’une noblesse incommensurable. C’est pourquoi la mobilisation des médias ne faiblira point et au-delà de la presse tous les maliens épris de justice, de démocratie et de liberté doivent se joindre à la presse pour mener ce combat.

Joliba TV News a été la lanterne pour éclairer, elle est la chaine qui informe, forme, sensibilise et éduque les citoyens. Le contenu de son programme est d’une telle diversité qu’il touche à tous les domaines de la vie sociopolitique et économico-culturelle. Des Journalistes aux animateurs chacun joue son rôle avec professionnalisme et dévouement. Comment, malgré la richesse et la diversité du programme de Joliba TV News pourrait-on priver les citoyens de leurs droits à la formation, à l’information, au loisir, à la culture, bref en retirant la licence à la chaine de télévision Joliba TV News les autorités de la transition ont tout simplement opté pour la méthode forte, celle de faire taire toutes les voix discordantes. Joliba TV News est l’une des rares chaines qui a le courage d’organiser des émissions au cours desquelles les voix les plus critiques sont émises contre la gouvernance. Elle est presque la seule chaine de télévision au Mali où la liberté d’expression n’est soumise à aucune contrainte et où on ne dicte pas la conduite à tenir. Les journalistes et animateurs de la première chaine d’informations privées Joliba sont des professionnels qui maitrisent les limites de la liberté.

Chers confrères de Joliba TV News sachez que vous n’êtes pas seuls dans ce combat et que des hommes de conviction, comme il en existe toujours au Mali, seront à vos côtés pour cette lutte pour le Mali, pour la démocratie et pour la République. Le combat pour la liberté et pour la démocratie sera certes long, difficile et coûteux, le chemin menant à la victoire sera truffé d’embuches mais les patriotes le gagneront avec brio. Vous êtes sans nul doute en train d’apporter votre précieuse pierre à la construction de cet édifice commun. Chers confrères sachez enfin que votre lutte ne sera jamais vaine, car elle a une base, une légitimité certaine et les adversaires aussi téméraires soient-ils finiront pas céder devant la détermination de ceux qui pensent qu’il n y a pas d’alternative à la démocratie.

Youssouf Sissoko

