Edito : La famine pointe à l’horizon !

Peu de cultivateurs rentreront à la maison, en cette fin de récolte avec quelque chose sous la main. La récolte ne sera pas bonne pour certains et Dieu seul sait qu’ils sont nombreux. Les pluies ne sont pas allées jusqu’au bout et du coup les semences n’ont pu donner ce qu’on espérait. Beaucoup de représentants de familles vivant à Bamako, s’inquiètent déjà : si les récoltes n’ont pas été bonnes, il faut s’attendre à beaucoup de demandes de soutien.

Pendant ce temps, les politiciens s’affrontent et se battent pour autre chose, carrément déconnectés de la réalité loin de Bamako. Aussi, ils sont nombreux ceux et celles qui demandent à quoi serve l’opération pluie provoquée si elle ne permet pas de compenser le déficit pluviométrique. Près de 2 milliards FCFA par an pour quels résultats ? Pendant que Bamako est abondamment arrosé, le reste du pays et notamment les zones agricoles par excellence (région de Ségou notamment les cercles de San, Tominian ; Sikasso ; Koutiala etc.) prient Dieu de faire descendre la pluie. La bonne volonté des responsables de la CMDT seule ne suffit pas. Quand les cultures ont besoin de l’eau, il faut de l’eau.

El hadj Tièmoko Traoré

