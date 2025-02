Le plus dur est à venir et c’est maintenant que les choses sérieuses commencent. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO pour former l’Alliance des Etats du Sahel (AES). On le disait dans notre dernier EDITO que les choses ne vont pas être faciles. Qu’il faudra consentir d’énormes sacrifices pour faire aboutir la lutte. Et c’est surtout aux peuples de ces États de soutenir leurs dirigeants pour qu’ils ne soient écrasés par leurs ennemis. Et qu’il appartenait désormais à ces dirigeants de (re) mettre au travail leur peuple car le chemin de la gloire est long. Au courant de la semaine dernière, une annonce a secoué les réseaux sociaux : le gouvernement de transition au Mali, ferait des retenues sur les transactions financières via les services mobiles. Des retenues qui iraient alimenter la caisse de souveraineté de l’Etat. Cette annonce a provoqué des mécontentements chez la population. Certaines personnes évoquent la vie chère dont souffre déjà la population pour que l’Etat vienne encore leur prélever des petits montants (100 FCFA ) sur leurs opérations via les services mobiles. Nous savons pas encore l’ampleur de ces mécontentements, mais ils sont suffisants pour permettre de dire que le Malien n’est pas suffisamment prêt, n’est pas suffisamment préparé pour la lutte pour l’indépendance de son pays. Les premières indépendances africaines ont échoué parce que ces États indépendants, n’hésitaient pas à courir auprès du pays colonisateur pour quémander, mendier une aide quelconque pour leur pays. Et comme ont dit : celui qui contrôle ton ventre, contrôle ton cerveau, il va de soi que les indépendances de 1960 ne pouvaient s’affirmer dans la durée. Si les pays de l’AES veulent réussir, ils doivent trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir se passer de l’aide extérieure. Cela suppose avant tout, être capable de mobiliser à l’interne, les ressources dont on a besoin pour assurer son développement. Il y a ça et il y a aussi le fait qu’il revient à chaque citoyen de l’AES de soutenir l’effort de guerre que ces Etats ont engagé contre le terrorisme car, leurs ennemis comptent les avoir à l’usure en se disant que la guerre contre le terrorisme, fera diminuer très vite leurs ressources et que tôt ou tard, ils viendront quémander. Il faut soutenir l’effort de guerre ! Il faut soutenir toute initiative nationale dont le but est de préserver la souveraineté du pays. C’est le prix à payer pour une vraie indépendance.

El Hadj Tiemoko Traoré

