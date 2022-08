Les attaques terroristes répétitives et de plus en plus ciblées, ne visent qu’une seule chose : installer la peur et créer une certaine psychose chez les populations. Les Maliens doivent apprendre à vivre malgré l’insécurité et ne pas se laisser vaincre par la peur qui serait une victoire pour les terroristes dont le but est d’empêcher les populations de vivre normalement. Autant nous devons apprendre à vivre avec cette insécurité autant nous devons rester sur nos gardes et ne pas se laisser surprendre par l’ennemi. Il est important que les autorités ne cèdent pas à la panique pour imposer aux populations des mesures restrictives qui ne feront qu’aggraver leur situation de misère due à plusieurs paramètres. Les Maliens doivent donc continuer de vivre « normalement » sans trop se préoccuper de ce qui se passe avec les groupes qui sèment la terreur. Car, la peur est ce qu’ils veulent instaurer et ils auraient déjà gagné la victoire si cette peur venait à s’emparer des populations.

La guerre doit non seulement se gagner militairement mais aussi psychologiquement. Elle sera longue cette victoire, mais elle est possible à condition qu’on se donne la main et oublie nos divergences.

Tiémoko Traoré

