Édito : Une paix sociale fragile !

Les Maliens s’insultent à longueur de journée à travers les réseaux sociaux. Des injures de toutes sortes qui devraient inquiéter car, cela montre que les gens se haïssent les uns les autres et trouvent les moyens de le laisser transparaitre. Cela n’est pourtant pas dans la culture malienne qui s’appuie sur les valeurs de respect, de courtoisie et surtout de modestie. Mais les crises actuelles sont en train de détruire toute ces valeurs. La destruction de ces valeurs fondamentales, fragilise notre société et l’expose à d’autres fléaux. Les réseaux sociaux constituent désormais l’arène où on règle ses comptes. On s’insulte, on se dévalorise, on dévalorise, on stigmatise. Bref! Si l’on ne prend garde en prenant des dispositions radicales visant à mettre fin à ces dérives langagières, on court le risque d’installer dans les cœurs et les esprits, la haine, la rancœur, l’irrespect…Et ce sont là les germes qui poussent à la guerre civile. Nous devons chacun et tous œuvrer pour une paix sociale durable profitable à tous. Et la bonne éducation est la clé pour y arriver.

El Hadj Tiemoko Traoré

