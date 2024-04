Certainement pas les Maliens qui ont résisté 38 années durant à la pénétration colonialisme dans des conditions où la supériorité des armes était du côté outre-Méditerranée. Que d’eau a maintenant coulé sous le pont ! Les éternels envahisseurs habitués aux razzias, soutenus sur place leurs pions n’ont toujours pas compris que le temps des menaces est révolu. Inintelligence qui a récemment conduit le général Lecointre, ancien chef d’état-major général des Armées françaises, à laisser entendre que son pays et ses alliés devraient coloniser à nouveau l’Afrique, hors Méditerranée, où la gouvernance est retirée frénétiquement aux pouvoirs fantoches. D’évidence, l’homme n’a pas compris encore que les armées africaines, celles du Sahel en particulier ne sont pas constituées de trouffions de la coloniale française, elles recèlent d’officiers et de troupes hautement qualifiées, qui sont d’un indéfectible attachement à la patrie. Si c’est un épouvantail que le général Lecointre a agité, peine perdue. Si par incapacité de faire une lecture correcte des évènements militaires, il doit retourner dans son laboratoire pour mieux revoir les ingrédients de son alchimie. Comment, après avoir déstructuré et détruit l’armée malienne, celle-ci est parvenue à renaître, comme le phénix, de ses cendres, en reconstituant son écosystème naturel en se dotant des capacités insoupçonnées, et cela au nez et à la barbe des agents français, européens et otaniens ? Ont-ils vu venir les coups d’Etat salutaire au Mali, AU Burkina Faso et au Niger ? Ont-ils bien analysé comment Barkhane, Minusma, G5-Sahel, etc., ont plié bagage sans qu’aucun soldat du Sahel ne leur loge la moindre balle dans la tête ? Que retiennent-ils du départ forcé du contingent danois, ces tireurs d’élite qui étaient venus pour la mission d’éliminer progressivement les soldats maliens en mission ? Le plus grave, mais qui fait rire, est que les envahisseurs ne tirent aucune leçon de l’histoire, de cinq siècles de nuisances par leur arrogance et leur appétit gargantuesque, ces psychopathes inguérissables des biens loin de chez eux. C’est fini, cette ère, non pas que Nicolas Sarkozy l’a dit, mais parce que l’Afrique ne se laissera plus spolier de ce qui lui appartient. C’est marrant que l’on ne comprenne toujours pas que les Africains ne seront plus des sous-hommes pour quiconque. L’Afrique s’est réveillée. Pour ceux qui ne l’ont pas compris, il n’y a qu’à méditer la résilience du peuple malien face à l’embargo criminel imposé à leur pays par la CEDEAO et l’UEMOA. D’accord que cela ne soit pas une bonne leçon pour les petites têtes obtuses. Mais que l’on n’ait rien compris au rejet systématique des partis politiques dits de la démocratie par les Maliens est quelque chose d’absurde. Que l’on ne cherche pas à comprendre pourquoi Burkinabê, Maliens et Nigériens se soient engagés ensemble dans l’Alliance du Liptako Gourma, c’est très aberrant. Enfermés dans leur tour de je ne sais quoi, les arrogants ne comptent évidemment que sur le crime pour renforcer la situation perdue en leur faveur. Mais c’est de la folie. Le dialogue inter-Maliens en cours est en train de donner chaque jour la preuve du patriotisme des Maliens, il tourne même à la continuité de la Transition, voire à un plébiscité avant élection. Nous ne sommes pas un peuple à menacer, il faut le savoir.

Amadou N’Fa Diallo

Commentaires via Facebook :