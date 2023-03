Editorial : Le Mali, un vieux pays à respecter

Les grandes nations ne meurent jamais ! Puisqu’on le dit depuis Mathusalem et que l’histoire de l’humanité ne le dément point, il faut bien croire que c’est une vérité coulée dans du zinc pour la préserver de l’oxydation. Autant le monde connaît souvent des hommes d’exception, autant il y a des terres qui portent des bénédictions inaltérables. S’échine-t-on à les blesser mortellement que leur résilience devient imparable à tous les coups.

Ainsi croyons-nous, non pas par un chauvinisme primaire et vaniteux, mais grâce à l’observation des faits historiques, que le Mali est comme le phénix qui renaît toujours de ses cendres. C’est un grand et vieux pays à respecter, qui abrite une nation singulière dont seul Dieu cerne la vertu. C’est un pays qui surprendra toujours à travers l’histoire par des qualités insoupçonnées. Le Mali, c’est quelque chose qui échappe à l’explication humaine la plus affinée. Comment de jeunes officiers, qui ont affronté la mort à des fois répétées par la faute de gouvernants indignes et de supérieurs félons, sont parvenus à réussir l’exploit du pronunciamiento jamais réussi en Afrique en allant cueillir l’aigle dans son aire dans un après-midi tranquille pour aller l’obliger à faire dans les coups de 2 heures du matin, en sanglots, ce que le peuple lui réclamait depuis des mois ? “Ai-je le choix ?”, avait lâché le malheureux roitelet en démissionnant et en dissolvant son gouvernement et l’Assemnlée nationale. Comment ces mêmes jeunes officiers, au nez et à la barbe de Barkhane, Minusma, G5-Sahel, Takuba et tous leurs puissants moyens de détection et de renseignements, ont-ils réussi à remettre sur pied une arméé que les ennemis croyaient avoir disloquée pour de bon par les mains de leurs suppôts tapis à l’intérieur du Mali ?

La remise de nouveaux moyens de défense et de combat le jeudi passé, 16 mars 2023, par le Colonel Assimi Goïta au chef d’état-major de l’Armée de l’Air du Mali, le Général Alou Boï Diara, restera un moment gravé dans nos mémoires. S’adressant au chef suprême des Armées, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, Colonel Sadio Camara, a eu des mots qui sonneront dans nos oreilles comme des garanties d’assurance et de réassurance d’existence : “Ceux qui ont déclencé cette guerre ont éprouvé notre outil de défense et ont également testé notre capacité et notre volonté politique à assurer la sécurité de notre territoire et de l’ensemble de nos citoyens. Aujourd’hui…, ces gens savent ce que vaut le Mali…” Bravo !

Amadou N’Fa Diallo

Commentaires via Facebook :