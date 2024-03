Éditorial : Plutôt de l’anti-choguelisme primaire

Notre éditorial, qui a relayé l’allusion de Dr. Moussa Dassé Mariko comparant les attaques incessantes contre le Premier ministre au retour de la terreur des Ton Djon, nous a valu d’importantes réactions. Parmi celles-ci, deux ont retenu mon attention à cause de la similitude des initiales (TS 1 Et TS 2) auxquelles répondent leurs auteurs. TS 1, ancien haut responsable politique, me dit : « Tu veux mon avis, mon frère ? Ton Choguelisme n’est ni professionnel, ni déontologique ! L’ère des momies est dépassée. Au Cameroun avec Paul Biya, au Congo avec Sassou, au Mali, avec Choguel. Nul n’est indispensable ! Choguel ne fait peur qu’à ceux qui ont volé la République. Au Mali, la grande majorité des cadres n’ont pas volé la République, il ne faut pas restreindre le domaine de dévolution des jeunes. La place d’un vieux malade, c’est la maison, auprès de ses petits-fils ! La République regorge de compétences ; je sais l’argent tente, mais lorsqu’on représente un espoir panafricain, il faut mettre les valeurs et les idéaux au-dessus du matériel. C’est difficile, mais aidons nos autorités au lieu de rester dans l’administration béate et intéressée. » Comme s’il se doutait que sa diatribe nous fait rire, il s’empresse d’ajouter ; « Il faut aider Choguel à servir le Mali ! » Pour vieux, celui qui a réagi ainsi, de façon quasi épidermique, est plus âgé que Choquel et, vu sa permanente agitation sur la scène, il est encore loin de prendre sa retraite, il gère toujours, quelque part, un bureau de consultation qui lui rapporte de l’argent puisqu’il a parlé d’argent. Choguel a 68 ans, comme IBK comme ce dernier se faisait élire président de la République en 2013, après avoir été conseiller diplomatique du Chef de l’Etat, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre pendant plus de six et président de l’Assemblée nationale durant cinq ans. Nous aurions bien aimé lui jeter à la figure qu’il s’agit de sa part rien d’autre plutôt de l’anti-choguelisme primaire, mais c’est un aîné. Lui et tous ceux qui souffrent de cette maladie incurable, cancer du temps de la Transition, n’ont plus d’arguments pour justifier leur déstabilisation du Premier ministre Maïga, après avoir usé tous leurs drones d’épithètes de « Premier ministre clivant et autres ». Il aurait été bienséant d’apporter des preuves comme Choguel est mafieux, qui a volé l’argent public sans retenue, qui est impliqué dans les spéculations foncières et les magouilles minières. Mais non, « il ne fait peur qu’à ceux qui ont volé la République » tout en affirmant que « Au Mali, la grande majorité des cadres n’ont pas volé la République… » Comment peut-on oser une telle contradiction dans un Mali mis à genoux par la corruption et la délinquance financière et économique, au regard surtout des rapports du Bureau du Vérificateur général, de l’Oclei et le rapport de l’audit minier ? Notre désarroi a été si grand lorsque, quelques heures après, notre aîné nous lance : « J’avoue que je ne suis pas un partisan de Choguel, mais il est arrivé à s’imposer comme un pilier qui tient l’édifice. Alors, ne faisons pas tomber l’édifice ! Je préfère une Transition et un Mali fort avec lui que le désordre et la chute sans lui. Rien de personnel, mais il doit être plus ouvert pour sauver l’édifice. » C’est à ne rien comprendre. Demander qu’un Choguel, homme politique d’être ouvert, prêt à tous les débats, de s’ouvrir ! Peut-être il y a un pan qui manque, il doit s’ouvrir à la pègre, passer par pertes et profits toutes les délinquances documentées, pour ne pas être clivant. Nous mettons bout à bout ce que TS 2, haut magistrat à la retraite, nous a dit : « Si on jette un caillou contre une montagne, il peut rebondir et revenir à l’envoyeur. Mais, en persistant, le caillou se désintègre. Choguel est déjà entré dans l’histoire par la plus grande porte, celle des Nations Unies. Ce qu’il donne encore aujourd’hui à l’humanité progressiste n’est que du bonus. Que ses adversaires se tiennent tranquilles, d’une manière ou d’une autre, il s’en ira un jour, mais avec des couronnes de lauriers du monde. » Voilà qui interpelle grandement ceux qui le déstabilisent, avec l’extraordinaire indignité de se moquer de son âge et de son état de santé. Maudits énergumènes.

Amadou N’Fa Diallo

