Journée Internationale de la Femme 08 Mars 2023 : Renforcer l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes à travers l’innovation et la technologie numérique.

“ Convaincue que les technologies numériques offrent de nouvelles perspectives pour l’autonomisation des femmes et des filles au niveau mondial, Gabdo Ouattara milite pour mettre fin à toute violence à l’encontre des femmes et des filles, que ce soit dans le monde réel ou virtuel.

Elle affirme que le numérique n’est pas exempt de violence, bien qu’il constitue un outil puissant pour que les femmes et les filles deviennent des agents du changement. C’est pourquoi elle revendique à travers la campagne Bodyright de l’UNFPA, le droit à la protection contre la violence numérique et prendre au sérieux la violence virtuelle basée sur le genre. “

Cette année le thème du 08 Mars, Journée Internationale des Droits de la Femme est : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

Les technologies digitales constituent une grande opportunité pour autonomiser les femmes et les filles maliennes et renforcer leur contribution au développement communautaire. Ces technologies permettent aux femmes d’accéder plus facilement à l’information, aux connaissances et opportunités d’emplois ainsi que de communiquer davantage et renforcer leur plaidoyer pour la réalisation et le respect de leurs droits.

Ce thème international est aussi une occasion pour nous tous de valoriser et encourager le rôle et le leadership des femmes et des filles maliennes dans la promotion des technologies transformatrices et de l’éducation numérique.

Cela dit, ce thème nous ramène à la triste réalité des nombreuses inégalités de genre dans le domaine des technologies digitales et des vulnérabilités des femmes et des filles à s’exposer à la violence basée sur le genre facilitée par les technologies.

Au Mali, par leur statut social, les femmes sont lésées au niveau de leur participation à la prise de décisions en général, incluant le domaine des technologies et de l’innovation. Les données de l’EDS 2018 le montrent clairement : seulement 10 % des femmes participent dans les prises de décisions importantes du ménage, alors que 63 % des femmes n’ont été associées à la prise d’aucune décision.

En termes d’accès à ces technologies digitales, le fort taux d’analphabétisation des femmes maliennes (72% des femmes sont analphabètes, contre 53% des hommes) et un taux faible éducation (66% des femmes maliennes n’ont aucun niveau d’éducation), ainsi que de pouvoir d’achat (à peine 55% des femmes, contre 90% des hommes), ont déclaré avoir un emploi (au cours des 7 jours avant l’enquête EDS), limite leur accès social, physique et financier à ces technologies. De plus, au cours des 12 derniers mois, 14 % seulement des femmes contre 36 % des hommes ont déclaré avoir utilisé l’internet (EDS, 2018). Ces facteurs socio-économiques expliquent cet écart d’accès numérique, clairement basé sur le genre.

L’accès aux technologies numériques entraîne aussi de la violence basée sur le genre. Afin de contribuer à lutter contre les violences facilitées par les technologies, UNFPA Mali a lancé la campagne Bodyright en novembre dernier.

Cette campagne met en avant le fait que les logos et les droits de propriété intellectuelle des entreprises sont mieux mis en valeur et mieux protégés en ligne que les images des corps des êtres humains. Elle exprime le fait que les femmes et les filles, en particulier celles de minorités et groupes marginalisés, font face à de nombreuses violences en ligne. Cette campagne vise à mobiliser les décideurs politiques, les entreprises et la société civile dans la lutte contre cette forme de VBG.

UNFPA vous invite à appuyer l’inclusion et une exposition saines et sécuritaires des femmes et des filles maliennes aux technologies digitales, pour respecter leurs droits à l’information, leur droit à la dignité et à ne pas subir de violence mais aussi pour renforcer leur accès aux informations dont celles sur leur santé, la planification familiale, et les opportunités d’autonomisation.

En cette Journée des Femmes, rejoignez-nous pour travailler ensemble afin de créer un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes.

Bonne célébration de la journée de la femme à toutes les femmes et filles Maliennes,

Yves Sassenrath

Représentant Résident UNFPA Mali

Commentaires via Facebook :