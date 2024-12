La salle de conférence de L’Escale la Gourmande, situé à l’ACI 2000, a abrité le jeudi 19 décembre 2024, la 3ème édition de la conférence annuelle des établissements membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Mali et de ses partenaires. Cette rencontre qui a réuni plusieurs responsables d’établissements publics et privés était sous la présidence du Dr Sékou Mamadou Tangara, représentant AUF au Mali.

Cette troisième édition a enregistré la venue de quatre nouveaux établissements. Il s’agit du Groupe Institut Africain de Management, de l’Institut des Sciences Humaines (ISH) , l’Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) et l’Université Internationale Privée d’Excellence (UIE). Ils viennent renforcer le réseau, portant ainsi à 16 le nombre d’établissements maliens membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Des adhésions bien accueillies et appréciées par le représentant de l’AUF au Mali, Sékou Mamadou Tangara, qui a fait savoir que ces nouvelles adhésions sont la preuve du dynamisme de leur réseau.

Cependant, il a affirmé que le réseau AUF compte plus de 1000 établissements membres à travers 120 pays dans le monde, ce qui en fait le premier réseau universitaire et de recherche au monde.

S’adressant aux représentants des établissements, il dira qu’être membres du réseau leur offre diverses opportunités qui sont entre autres la participation à la gouvernance de la Francophonie scientifique, d’accéder à l’éligibilité aux services de financement. « Avec le statut de membre titulaire, vous devenez éligible aux initiatives et appels internationaux lancés par l’AUF, aux projets directement financés par l’AUF et la possibilité de cofinancement de projets prioritaires pour vous», a-t-il souligné.

Par ailleurs, il est revenu sur les réalisations du Bureau National de l’AUF-Mali au cours de l’année 2024 et dont les plus marquants sont une vingtaine de soutenances de doctorat, plus de 350 usagers mensuels, huit concours étudiants, le concours de prototypage, l’organisation de la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes avec l’appui de la Fondation Orange, etc.

Au total, ce sont 63 activités qui ont été organisées au profit de 1.754 étudiants du niveau licence, master et doctorat.

S’agissant de perspectives pour l’Agence Universitaire de la Francophonie, le représentant a déclaré qu’ils sont à une étape cruciale de leur engagement collectif du fait qu’ils s’approchent de la fin de la stratégie actuelle 2021-2025 et que le processus de la nouvelle stratégie 2025-2029 est en cours. Une fois élaborée, cette stratégie sera présentée par le recteur de lors de la 19ème Assemblée Générale de l’AUF, qui se tiendra à Dakar en 2025, pour cela, les membres ont été invités à apporter leurs propositions.

A en croire le représentant, cette stratégie visera à consolider les acquis notamment l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, le développement des espaces numériques et technologiques, la création de réseaux thématiques autour des questions d’enjeux mondiaux comme l’intelligence artificielle et des initiatives innovantes.

Pour conclure, il a annoncé la venue de deux initiatives phares à partir de 2025. Il s’agit du Programme International de Mobilité et d’Employabilité Francophone (PIMEF), qui favorisera une mobilité équilibrée et inclusive des étudiants francophones tout en renforçant leur employabilité, et la méga plateforme mondiale collaborative « campus Numérique de l’AUF ». Un espace innovant qui hébergera des plateformes de cours en ligne et d’autres ressources pour les membres.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

