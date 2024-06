Organisée par le Bureau National de l’ Agence Universitaire de la Francophonie au Mali, la finale de la 5ème édition du concours « Ma thèse en 180 secondes-MT180 » s’est tenue à la Faculté des sciences et technique (FAST). Monsieur Bocar Maïga a relevé le 1er prix de cette compétition organisée à l’intention des doctorants (es).

MT180 est une compétition francophone qui vise à valoriser la langue française. Et comme expliqué par le Représentant du Bureau national de AUF –Mali, le Dr Sékou Mamadou Tangara, l’AUF accompagne cette initiative de vulgarisation des recherches scientifiques depuis quelques années. Il s’agit de concours organisé à l’intention des étudiants en thèse, il est l’opportunité pour eux de vulgariser leurs travaux de recherche. A travers ce concours, l’ AUF encourage et sensibilise également les jeunes chercheurs à l’importance du dialogue entre les sciences et la société, de plus cette compétition est un challenge très formateur en matière de communication et de vulgarisation par rapport à la société, selon le Dr Tangara.

Les gagnants de la finale de cette 5ème édition sont : Bocar Maïga lauréat, Nana Coulibaly classée 2ème non moins gagnante du Prix du Public, et Désiré Coulibaly gagnant du 3ème Prix. Ils gagnent respectivement la somme de 300 000F, 200 000F et 100 000F, Nana Coulibaly a en plus bénéficié de la somme de 75 000 F pour la catégorie prix du public.

Le président du jury, Oumar Kaba a tenu à féliciter l’ensemble des candidats sans oublier de les encourager à continuer à se perfectionner.

Pour sa part, la représentante de la Fondation Orange Mali partenaire de l’événement, Mme Fatouma Touré, a rappelé l’engagement de la Fondation auprès de l’AUF au bénéfice de l’Education au Mali un enjeu pour tous.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

