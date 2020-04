Ce mode d’enseignement s’étendra sur trois mois et permettra d’occuper les élèves et de maintenir leur niveau pendant la fermeture des classes

Face à la fulgurance de la pandémie du coronavirus, une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de défense nationale, tenue le 17 mars dernier, avait pris la décision de la fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles (maternelles, primaires, secondaires et supérieures, y compris les medersas) pendant trois semaines. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, le 10 avril dernier, a prolongé la mesure jusqu’au 9 mai prochain.

Mais en attendant, le gouvernement, sur instruction du chef de l’État, a élaboré un plan d’alternatives pour la continuité pédagogique des cours. Il s’agit des cours à distance. Ce mode d’enseignement qui a démarré mardi dernier, a pour objectif d’assurer la continuité pédagogique et de faire en sorte en sorte que les élèves ne soient pas des laissés pour compte. En termes clairs, il s’agit de continuer l’apprentissage des élèves malgré la fermeture des écoles liée à la présence du Covid-19 dans notre pays.

Les cours à distance se déroulent du lundi au vendredi de 10h15 à 11h 45 sur les antennes de la télévision nationale (ORTM1 et 2), la radio nationale et l’Internet. Les cours à distance durent 3 mois (avril, mai et juin). Tous les ordres d’enseignement (fondamental 1 et 2, technique et professionnel, secondaire et supérieur) sont concernés par cette nouvelle méthode d’enseignement.

Les leçons ont débuté par les classes d’examen. Il s’agit des classes de 9è année, de 12è année, de 3è année du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), de 3è année du Brevet de technicien (BT1) et de 4è année BT2. Plus de 3 millions d’élèves de l’enseignement fondamental sont concernés par ces cours à distance. Les mathématiques, la physique, la chimie, la rédaction, l’histoire, la géographie, la biologie sont les matières principales enseignées au niveau de la 9è année. Ils sont 306 089 élèves de l’enseignement secondaire général concernés par ce nouveau projet de cours à distance. Les lycéens des filières scientifiques sont initiés en physique, chimie, biologie et géologie. Les littéraires eux peuvent suivre leurs cours à distance en français, anglais, arabe, histoire, géographie et sociologie. Les arabisants peuvent eux aussi suivre l’enseignement à distance par le biais des médias ci-dessus cités.

