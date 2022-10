Le samedi 8 octobre 2022, l’école de Kabala B (C.A.P de Kalaban-coro) a connu une cérémonie de plantation d’arbres parrainée par le ministère de l’Education nationale représenté par son Secrétaire général et le ministère de l’Environnement et du Développement rural. C’était sous le thème : changement climatique; un élève un arbre.

Quelques jours plutôt, les directeurs avaient attiré l’attention des familles voisines sur l’errance des animaux notamment les chèvres qui pourraient s’attaquer aux futurs jeunes arbres.

Les propriétaires des animaux n’en ont pas fait une préoccupation. Les chèvres continuaient à mettre leur tête jusque dans les salles de classe comme pour dire que rien ne peut leur arrivé. C’est dans cette situation assez tendue que les arbres ont été plantés dans la cour de l’établissement public au grand plaisir des chèvres, qui pensaient trouver les meilleures feuilles à brouter.

Les chèvres sont chassés en vaines car elles ne font que revenir. La famille Cissé, propriétaire des chèvres, est avisée mais rien n’à faire. Ce jour de samedi 8 octobre, les chèvres, au nombre de 5, ont fait irruption dans la cour de l’école puis ont commencé leur forfait. Furieux, les enseignants sont parvenus à les prendre. Ils ont égorgés trois et retenu 2 chèvres en attendant… Certains pensaient déjà à faire un michou accompagné d’oignons sautés avec tous les autres ingrédients.

Informés par certains, un membre de la famille, propriétaire des chèvres est passée faire le constat avant de porter plainte à la Brigade de gendarmerie de Kalaban-coro.

Sans prendre le soin de passer par la voie appropriée, le Commandant de Brigade (CB), selon certains témoins, a immédiatement envoyé des gendarmes à l’école pour cueillir le directeur de l’école et les animaux égorgés. Or, à la matière, apprend-t-on, le CB aurait dû passer par le DCAP pour atteindre le directeur « incriminé ».

Arrivée à l’école, les gendarmes ont embarqué les animaux et ont sommé aux directeurs de rentrer dans le pick-up. Chose que les directeurs et les enseignants ont refusé en disant que les directeurs vont les suivre avec leurs propres moyens. Vu la détermination des enseignants, les gendarmes ont fini par céder et les directeurs sont partis à la Brigade. Le DCAP de Kalabancoro et le syndicat sont informés de l’affaire.

A la gendarmerie, après explication devant l’Autorité, un compromis a été trouvé. Le DCAP demande le prix unitaire des animaux égorgés. Le propriétaire avance la somme de 15 000 F par tête soit 45 000 F CFA les trois. Somme qui lui a été immédiatement remise par le DCAP. Pensant qu’il pouvait se défaire aussi facilement de l’affaire, le propriétaire des chèvres est inquiété à son tour.

Séance tenante, il lui a été demandé d’évaluer les arbres endommagés et de les payer. La peur change de camp. Les négociations commencent. En cours de moyens, l’éleveur a proposé la somme 10.000 F par animal afin de pouvoir payer les arbres endommagés soit 15 000 F pour les arbres. Le DCAP a finalement laissé tomber la question de rembourser les arbres. L’humanisme a pris le dessus du coté des autorités scolaires. Puisque les chèvres égorgées ont été payés, la viande revient de droit aux désormais propriétaire.

La goutte d’eau…

A leur sortie de la gendarmerie, les directeurs ont du coup demandé à ce que le DCAP amène les 3 animaux (payés). A leur arrivée, ils ont trouvé dans la cour de l’école, un autre bouc qui broutait encore les feuilles d’arbres planté. L’ordre a été donné de le capturé. Chose bizarre, c’est pour la même personne. Le propriétaire débarque à l’école croyant que l’animal allait subir le même sort que les trois premiers. Le DCAP a donné ordre de l’amener à la Brigade de gendarmerie. Au même moment, des femmes, des jeunes et enfants se sont mobilisés pour la famille Cissé. Certains d’entre eux selon des témoins ont même tenté d’agresser le DCAP. Les enseignants sont alors intervenus pour le sauver. Puis, bonjour à toutes sortes d’insultes à l’endroit des enseignants. Le directeur Kamaté est menacé de mort. Séance tenante, le DCAP appelle le CB pour sécuriser l’école. L’adjoint du CB est venu avec un autre et ils sont repartis avec deux jeunes agresseurs. Le DCAP et les directeurs retournent encore à la gendarmerie. Du coup la population se disperse en criant sur les enseignants et en leur jetant des cailloux.

Lorsque qu’il a été notifié au Commandant de Brigade la violation du domaine scolaire, il aurait avancé des arguments qui ne tiennent pas. Certaines informations révèlent que le CB serait un promotionnaire militaire d’un parent du propriétaire des animaux. Que c’est pourquoi, il aurait agit sans suivre la procédure à la matière.

En guise de protestation, il était prévu une suspension des cours suivi d’une assemblée générale des enseignants du Cap de Kalaban-coro.

Wait and see !

(Correspondance particulière)

