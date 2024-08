Face à la menace de fermeture des écoles catholiques pour l’année scolaire à venir à la suite de l’annonce de l’arrêt de la subvention étatique, le Premier ministre a tenu une réunion restreinte en début de semaine afin de dégager les voies et moyens pour trouver ce qui peut sembler comme le juste milieu.

Dans sa démarche de recherche de solution à la crise scolaire qui couve, le gouvernement donne l’impression de vouloir faire des omelettes sans œufs cassés. Va-t-il parvenir à le faire étant donné qu’il est pris entre le marteau de l’inflation et l’enclume de préserver l’avenir des enfants ? On en saura un peu plus d’ici janvier 2025, date annoncée pour la cessation de la subvention.

Mais en attendant, les démarches se multiplient en faveur de la résolution de l’imminente crise. Ce qui explique la tenue d’une récente réunion restreinte par le Premier ministre en compagnie de quelques membres du gouvernement dont le ministre des Finances et ses homologues de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

L’objectif évoqué pour cette rencontre ministérielle sur la question scolaire était “d’examiner de près la situation des écoles catholiques reconnues d’utilité publique depuis 1960 et dont l’Etat a décidé de suspendre, dès janvier 2025, la subvention qu’il leur accorde, à hauteur de 80 % des salaires des enseignants, sur la base d’une convention avec l’Eglise catholique, signée depuis 1972 et révisée en 1978”.

A titre de rappel, en réponse à l’annonce de la suspension de la subvention, les responsables des établissements concernés ont émis l’idée de marquer le pas pour l’année scolaire à venir afin de pouvoir se remettre à flot. Ce qui va engendrer une crise de chômage dont l’ampleur réelle reste inestimable à ce jour.

Selon la Primature, la tenue de la réunion justifie aussi la volonté de l’Etat d’anticiper sur ce feu qui couve en essayant de trouver les solutions idoines. Néanmoins, l’Etat dit justifier sa décision “en premier lieu, dans le contexte de crise actuelle où le Mali est en guerre et où les ressources de l’Etat s’amenuisent, il est nécessaire de savoir où vont les subventions et aussi par des réflexions engagées pour respecter les principes de l’égalité des citoyens et de la laïcité consacrées par la Constitution”.

Pour conclure, le chef du gouvernement, dans des propos rapportés par les services de communication de la Primature, a admis que “l’avenir des enfants doit primer sur tout”, avant de déclarer que “le souci du président de la Transition est de faire en sorte que les enfants ne soient pas déscolarisés… Nous allons prendre la question à bras-le-corps en passant en revue et en trouvant les solutions idoines sous forme de recommandations fortes à soumettre au président de la Transition”, a conclu le Premier ministre.

Alassane Cissouma

