Éducation : A Bamako, les examens de BT1 et BT2 se tiennent sous haute sécurité des gendarmes et policiers

Suite à l’appel des différents syndicats de l’enseignement secondaire à boycotter les examens de fin d’année 2020-2021 pour non-respect de l’application l’article 39 qui se veut un statut particulier pour les enseignants, les épreuves écrites des examens du Brevet de Technicien (BT) 1 et 2 ont pu démarrer ce lundi 9 août 2021 sous la haute surveillance des forces de sécurité des différents centres d’examens que nous avons pu visiter. Au total ils sont 38 984 candidats répartis dans 1666 salles pour 116 centres à travers le territoire national. Ces examens de BT dureront pendant quatre jours dont trois jours de théories et une journée pratique.

– maliweb.net -Journée chaude en ce premier jour du début de l’examen du Brevet de Technicien (BT) dans les différents centres de Bamako d’où les enseignants étaient dans la logique d’empêcher la tenue des examens du BT1 et BT2, très vite les forces de sécurités (Police et gendarme) ont été obligé de les repousser. A d’autres endroits il a eu même des accrochages entre enseignants et forces de l’ordre par des jets du gaz lacrymogènes par ailleurs d’autres lieux les forces de sécurités ont utilisé le professionnalisme pour empêcher le boycott des examens. Pour montrer aux parents d’élèves qui étaient dans l’angoisse de voir leurs enfants passer cette journée annoncée très dangereuse et mouvementée et pour montrer que force reste la loi, Madame Sidibé Dedeou Ousmane ministre de L’Éducation Nationale a procédé au lancement des épreuves au complexe scolaire CARNNOT de 1008 logements de Bamako.

Les différents centres d’examens que nous avions pu visiter de Madema Sy de Kalaban coro, Centre de formation Alou Kone de Tiebani , Lycée Massa Makan à Baco Djicorni et lycée Mamadou Sarr à Lafiabougou , l’on a pu remarquer un calme plat dans les centres et la présence massive des policiers et gendarmes pour la sécurisation des sites.

Dans les centres d’examens visités, tous les candidats ont tous répondu présents ; dans les salles d’examens on remarque la présence de deux surveillants par salle et les candidats étaient en plein examen. Nous confie la candidate du centre de Madema Sy Mlle Dicko qu’elle est très heureuse de composer car elle a passé toute une nuit blanche à faire des prières pour que l’examen puisse se tenir. Et appelle ses encadreurs de ne pas briser leur rêve…

Nous avons pu constater que les examens sont surveillés par des enseignants du privé et certains agents de l’administration scolaire des différentes Académies et CAP .

Quant au président du centre d’examen de Madema Sy l’Inspecteur Pédagogie Régional de l’Enseignement Secondaire de Koulikoro (IPRES) qui n’a pas voulu nous dire qu’ils sont les agents déployés pour la surveillance des examens sont ‘ils des privées ou du gouvernement , sa réponse est ‘’ des enseignants’’.

A lui en croire, les examens peuvent se faire en dehors des enseignants, c’est possible dans la mesure où on peut avoir recours à des experts tel que les inspecteurs, les administrateurs scolaires à tous ceux qui interviennent dans le domaine de l’enseignement . Par exemple, un inspecteur comme lui qui valide les programmes, qui connait parfaitement la législation scolaire et qui évalue les enseignants. Donc pas question de boycott des examens. Ajout ’il que les enseignants peuvent faire des grèves autant qu’ils veulent mais pas empêcher aussi les élèves à faire leurs examens. Espérons que les candidats au BT puissent composer dans toutes les matières dans les jours suivants sans autres perturbations.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

