Le bureau de l’Unesco, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale du Mali a organisé un atelier de relecture et de validation des programmes d’études de l’enseignement secondaire général et de révision du guide de formation élaboré dans le cadre de la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent par l’éducation.

Cet atelier vise à réviser le guide partant d’une démarche participative pour la consolidation, l’enrichissement et l’amélioration de l’existant, à mener des activités pédagogiques pratiques et par la suite au renforcement des capacités d’une cohorte de formateurs nationaux aux pratiques de la prévention de l’extrémisme violent et la promotion du vivre ensemble.

Ce guide a été élaboré dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent, de la promotion de l’Etat de droit et aux concepts liés au genre au bénéfice des acteurs de l’enseignement secondaire général.

Selon Mohamed Alaoui, représentant de l’Unesco, les enseignants sont au cœur du système éducatif et l’extrémisme violent constitue une réelle menace qui s’étend aux sociétés du monde entier. Il compromet la sécurité, le bien-être ainsi que leur mode de vie pacifique et durable. « Il est donc nécessaire de s’attaquer aux facteurs de l’extrémisme violent et de renforcer la résilience des apprenants face aux discours de haine et à la propagande qui légitiment le recours à la violence », nous affirme-t-il.

Ismaïla Berthé, représentant du ministère de l’Education nationale, pour sa part se réjouit de constater que les programmes d’études du curriculum de l’enseignement secondaire général seront relis et finalisés pour prendre en compte l’intégration de nouvelles thématiques pertinentes qui sont proposées dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent, la promotion de l’éducation à l’Etat de droit et les concepts liés au genre qui est une grande avancée pour le Mali qui a pris des engagements.

Zeïnabou Fofana

