Eradication de la violence à l’école : APPEM en fait sa priorité et invite les femmes du Mali à jouer leur partition

L’Alliance des professionnelles de la presse écrite du Mali (APPEM), dans le cadre de la commémoration de la fête du 08 Mars 2021, avec l’appui financier de l’ONG ORFED-Mali, a organisé, le samedi 20 mars 2021, à la maison de la presse, un forum avec comme thème : le rôle de la femme dans l’éradication de la violence à l’école. Les conférenciers, l’ancien ministre de l’éducation nationale du Mali et le président du parti CODEM, Housseini Amion Guindo, et Oulematou Sow, la médiatrice de la crise scolaire, ont décortiqué le sujet et ont convié toutes les femmes du Mali à jouer pleinement leur partition pour éradiquer la violence au sein de l’espace scolaire malien.

A l’ouverture des travaux, la présidente de l’Alliance des professionnelles de la presse écrite du Mali (APPEM), Dado Camara, a fait savoir que l’organisation dudit forum entre dans le cadre de la célébration des festivités du 08 Mars et qu’elle et ses membres ont jugé nécessaire de se pencher sur l’épineuse question de la violence à l’école. Un phénomène qui, à ses yeux, doit être éradiqué afin de permettre à l’école malienne de retrouver la quiétude et de bannir la violence en son sein. Selon elle, cette violence ternie l’image de l’école malienne. La présidente de l’APPEM a indiqué que ce forum sera une occasion pour diagnostiquer à fond le problème et d’apporter des remèdes adéquats. Elle a invité toutes les femmes du Mali à faire de la lutte une priorité de leur quotidien. Moctar Kamara, le représentant de l’ONG Organisation pour la Réflexion, la Formation et l’Education à la Démocratie et au Développement (ORFED-Mali), a salué le combat des membres de L’Alliance des professionnelles de la presse écrite du Mali (APPEM) et a précisé que ce combat rentre en droite ligne des objectifs assignés à leur structure, d’où leur promptitude à répondre à leur sollicitation. Selon lui, l’organisation du forum donnera une nouvelle impulsion à la lutte contre la violence à l’école. Quant au représentant du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Sayon Doumbia, il s’est beaucoup appesanti sur le thème du forum qui, selon lui, est brulant et préoccupe le gouvernement malien. Il a annoncé que la multiplication de telles initiatives contribuera, à n’en point douter, à l’éradication de la violence à l’école. Les conférenciers, Housseini Amion Guindo et Oulematou Sow, ont décortiqué le phénomène de la violence à l’école, les pertes qu’elle engendre ainsi que ses multiples conséquences sur le niveau des élèves et étudiants maliens. Ils ont conclu que tous les acteurs doivent jouer pleinement leur partition afin d’éradiquer la violence et de permettre à l’école malienne de renouer avec la performance.

Moussa Samba Diallo

