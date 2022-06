Les candidats pour décrocher le diplôme de Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ont donné le coup d’envoi des examens de fin d’année scolaire 2021-2022. Lundi 20 juin 2022, la Ministre de l’Education Nationale, Madame Sidibé Dédéou Ousmane, a procédé au lancement des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Pour la circonstance et l’importance de l’évènement, plusieurs responsables et acteurs de l’école malienne, notamment des Directeurs Nationaux, la Directrice de l’Académie rive gauche ou encore le Président de l’Association des Parents d’Elèves, étaient à ses côtés pour être témoins.

Après la montée des couleurs qui a été suivie du lancement des épreuves au Lycée Technique de Bamako, la première responsable du département de l’éducation nationale a fait le tour des salles d’examen pour encourager les candidats et leur prodiguer des conseils. A rappeler que le centre du Lycée Technique accueille 601 candidats de la filière Aide-comptable. Sidibé Dédéou Ousmane a lancé un appel pressant aux uns et aux autres à plus de vigilance et de clairvoyance afin de lutter efficacement contre les cas de fraude. A la veille des examens, la ministre Sidibé Dédéou Ousmane a rencontré l’ensemble des partenaires de l’école pour leur appui / accompagnement pour le bon déroulement des épreuves.

A noter que 23434 candidats pour 76 centres, et 1949 surveillants composent sur l’ensemble du territoire national.

Commentaires via Facebook :