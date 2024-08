Fuite des résultats du BAC : Soupçons au cabinet du ministre

Cette année à la veille de la date officielle programmée pour la publication des résultats du baccalauréat malien, les résultats ont fuité et se sont retrouvés partout sur les réseaux sociaux avant la date et l’heure indiquées. Le Centre national des examens et concours de l’éducation (CNCE), a automatiquement saisi la justice. Par contre, des soupçons pèsent beaucoup sur certains membres du cabinet du ministre de l’Education.

Le Centre national des examens et concours de l’éducation (CNCE) est considéré comme la commission nationale de proclamation des résultats. La seule qui doit détenir l’ensemble des résultats et l’endroit de centralisation des différents résultats des Académies, nous a confié un responsable dudit Centre. C’est l’organe d’organisation et de proclamation des résultats du bac, a-t-il ajouté.

Malheureusement, cette année, tel ne fut pas le cas, selon une source bien introduite. Avant la proclamation des résultats, selon elle, un haut responsable au sein du cabinet ministériel aurait demandé les résultats du baccalauréat avant la proclamation. Malgré les contestations au niveau de la direction du CNCE, après insistances, les résultats lui ont été donnés.

Le même haut responsable qui a été en possession des résultats du baccalauréat avant sa proclamation aurait instruit à un informaticien de passer prendre les résultats avec le chef informaticien du CNCE. Chose qui aurait été faite, selon notre source qui pense que “c’est dans ce brouhaha avec le cabinet, que les résultats ont fuité”.

Le CNCE a saisi les services judiciaires pour traquer les auteurs de cette fuite et situer les responsabilités. Le pôle de la lutte contre la cybercriminalité a été informé et l’enquête est en cours selon une source au niveau du CNCE.

A noter qu’en plus du CNCE, les résultats étaient aussi à la disposition des différentes académiques avec instruction ferme de ne pas diffuser avant la date et l’heure.

Koureichy Cissé

