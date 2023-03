Journée porte ouverte de ENKO-BAMAKO : A la découverte du programme baccalauréat international

Samedi 4 mars, Enko-Bamako International School a organisé une journée porte ouverte, dans le but de faire connaitre par le grand public son établissement, les programmes qu’ils offrent et les avantages à étudier chez eux. Au programme, une visite guidée, des ateliers de travail des élèves et la présentation des différents programmes de l’établissement.

Avec un système de baccalauréat international, Enko-Bamako est une école bilingue et a un effectif total de 149 élèves, de la 6e à la classe de terminale. Avec ce système, Enko veut offrir aux élèves maliens une éducation adaptée aux normes internationales, un cadre d’étude confortable, adéquat et de former des élites de demain.

Le baccalauréat international est mis en place, selon Raoul Mounkoro, directeur d’Enko-Bamako pour répondre au besoin de mobilité des étudiants à travers le monde. “Au Mali, notre établissement est le seul qui offre le programme de baccalauréat international et sa particularité est que c’est l’élève qui choisit ses matières en fonction de ses ambitions d’études à l’université“, explique M. Mounkoro. Il ajoute que ce programme est le seul qui facilite l’insertion des élèves dans de grandes universités à travers le monde.

Les matières enseignées sont réparties en six groupes de matière que sont : la langue d’enseignement du pays, la langue additionnelle, individus et sociétés (économie, la gestion, science de l’environnement, histoire, etc.), sciences (physique, chimie, bio), les mathématiques et les arts.

Le directeur souligne que les élèves sont régulièrement suivis tout au long de leur parcours scolaire, “à la fin de chaque matière, l’élève doit faire une évaluation interne qui consiste à rédiger un mini rapport et cette évaluation est différente de l’évaluation générale“.

Durant cette journée, l’école a braqué les projecteurs sur les élèves en leur laissant le soin de diriger les visites et les travaux de groupe. Selon le directeur, Raoul Mounkoro, cela est un moyen de démontrer au public les compétences des élèves et une autre façon de mettre en pratique les connaissances acquises.

Les travaux de groupe menés par les élèves concernaient les sciences, un atelier d’expérimentation au labo science, l’atelier de la coordination académique, l’atelier de langue et littérature et l’atelier de la langue additionnelle.

Enko-Bamako International School a ouvert ses portes au Mali en 2018 et le groupe Enko a 13 écoles dans 9 pays d’Afrique.

Hamady Sow

