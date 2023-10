L’Excellence célébrée à l’Université GEMINI : Les diplômés de 2022-2023 reçoivent publiquement leurs parchemins

Gemini Management International, le Groupe Universitaire dirigé par Pr Ahmed Touré Djabélession, qui boucle sa 15è année au Mali, a célébré l’excellence en organisant une cérémonie officielle de remise de diplômes, le 21 octobre 2023, au Mémorial Président Modibo Kéita. Les temps forts !

A cet important événement étaient présents de nombreux parents d’étudiants et amis des récipiendaires, des partenaires de GEMINI comme la Mine d’Or de SYAMA, représentée par son Directeur des Opérations ; les représentants des Services centraux de l’Etat, tel que le Directeur de la Fonction publique et du Personnel ; le Président du Front pour l’Emergence et le Renouveau (FER); l’ensemble du Corps professoral et quasiment tous les étudiants de GEMINI.

La cérémonie était rehaussée par un groupe artistique qui a porté l’attention de l’auditoire sur l’importance des études universitaires pour les jeunes.

Après avoir magnifié l’abnégation constante du Président (qui n’est autre que son époux) pour le travail bien accompli, Mme Touré, Directrice administrative de GEMINI, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus par les nouveaux promus. Ils n’ont jamais manqué de soutien matériel et moral au cours de leur formation académique, a-t-elle insisté.

L’assistant du Président de GEMINI, M. Berthé, a rappelé son propre parcours – d’abord comme étudiant, ensuite comme employé- au sein de cet établissement universitaire dont il affirme partager désormais l’avenir.

Salma Yéné Touré, la Directrice Marketing et Communication, a abondé dans le même sens que la Directrice administrative, non sans remercier vivement certains de ses collaborateurs, sans lesquels son pari de la bonne organisation de l’évènement aurait difficilement été tenu.

Un intervenant de taille : le DO de la Mine d’or de Syama-Fourou

Le Directeur des Opérations (DO) de la Mine de Syama, Dr Maïga Abouzeïd Ousmane, s’est fait le devoir d’expliquer comment il a débarqué dans le secteur minier (aurifère). Il a surtout partagé la riche expérience tirée de différentes mines du Mali et d’Afrique, et la relation fructueuse de la mine d’or de Syama avec le Groupe Universitaire GEMINI. Cela afin de susciter chez les étudiants de GEMINI l’engouement de cette carrière.

Détenteur de cinq Masters et d’un Doctorat, Dr Maïga a expliqué qu’après avoir débarqué à Sadiola pour un stage de recherches pour le thème de son premier mémoire de Master, il finit par y travailler auprès de milliers de travailleurs. Mais au bout d’un moment, il dut aller renforcer ses capacités en Egypte suite à son admission à un concours d’Excellence. Il travailla ensuite dans 17 mines au Mali et en Afrique, notamment Tanzanie, Guinée, ….

En 2021, il est retourné au Mali pour occuper le prestigieux poste de Directeur Général des Opérations de la Mine d’Or de Syama. Depuis, Dr Maïga s’est fait un credo : le respect de l’environnement dans ses recherches minières. C’est pourquoi il a invité les jeunes ingénieurs des Mines de faire attention à la Nature en travaillant car l’environnement doit être protégé à tout prix.

Le succès des étudiants, les 15 ans de performance du Groupe

Quant au président de GEMINI, il a indiqué que la cérémonie a d’abord pour but de célébrer le succès des étudiants, ensuite les 14 et bientôt 15 ans de performance du Groupe Université Gemini Management International. Aussi, Pr Ahmed Touré Djabélession, a informé l’auditoire que le Groupe compte en son sein 16 filières toutes orientées idéologiquement et pédagogiquement LMD, dont trois piliers supportent l’architecture pédagogique. En l’occurrence :

-Les filières techniques industrielles que sont : Mines et pétrole, Génie Civil, Énergie Solaire et Développement Durable, Agro-alimentaire, Statistiques appliquées.

-Les filières administratives ou de management constituées de : Management des Affaires, Gestion des Ressources Humaines, Finance Comptabilité fiscalité, Marketing Communications, Logistique Transit Transport, Droit des Affaires et Fiscalité, Administration et Gestion des Entreprises

-Les filières informatiques Soft/hard et intelligence artificielle comprennent: Informatique de Gestion, Informatique Réseaux Télécoms, Électronique et Maintenance Informatique (englobant l’intelligence artificielle).

Le Président de GEMINI a rassuré l’auditoire, que l’infrastructure et la superstructure de son université sont au service de ce qu’on appelle « le système productif industriel sans lequel il n’y a pas de développement économique et de transformation de nos produits locaux ». Ce sujet, a-t-il rappelé, est développé dans son ouvrage intitulé : «économie politique économie industrielle et système productif», en vente dans les librairies et à GEMINI.

Pr Ahmed Touré Djabélession a affiché toute sa fierté par rapport aux résultats obtenus par l’Université GEMINI ceux-là sont éloquents : 200 Ingénieurs en Mines et Pétrole formés à Loulou-Kéniéba et Syama-Fourou sur site. Ces sortants travaillent au Mali, en Guinée, en Afrique du Sud, en Australie, en Tanzanie et en Namibie. « Environ 700 Masters, Licences formés dans notre Structure régionale : Bougouni, Sikasso, Koutiala, en appui à la CMDT pour les cultures de rentes (Coton) et vivrières. Quant à Bamako, les filières sont diversifiées et le gros de la troupe est orienté vers les Banques, les Assurances, les Entreprises, les Ong… un millier est recensé », a-t-il informé.

Des anciens étudiants de GEMINI, expatriés !

Ah oui, les performances individuelles du groupe GEMINI sont excellentes: Un ingénieur des réseaux télécoms formé à Gemini, travaille dans le département Robotique des Usines Samsung pour la fabrication de téléphones ; Un ingénieur réseau télécoms formé à Gemini travaille à KIA Motors toujours en Corée du Sud.

Le Groupe Université GEMINI a formé, en 2013, son premier Docteur en Energie Solaire et développement Durable avec ses partenaires stratégiques : l’Université Américaine de Grand-Bassam et l’Université de Fès au Maroc. Il a obtenu la Mention : Très Honorable avec Félicitations du JURY. Il est aujourd’hui, un Haut Cadre dans un domaine de pointe au service de l’Afrique et du Mali.

«En si peu de temps, les performances sont venues grâce au sérieux de Madame la Directrice administrative, ma chère épouse Madame Touré, au travail pédagogique sans relâche de vos enseignants (une dizaine de docteurs, des doctorants et des ingénieurs)», explique Pr Touré à l’auditoire.

Une dizaine d’étudiants par an pour les FAMA, piliers de la défense de notre nation.

Il n’a pas manqué de noter que GEMINI bénéficie de l’accompagnement de l’Etat, à travers ses structures, notamment la Direction de l’Enseignement Supérieur ; l’Agence Malienne d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur, dont il a tenu de saluer les efforts. Le Président de GEMINI a aussi remercié les Ecoles Militaires qui recrutent, chaque année, une dizaine de ses étudiants, pour les FAMA, piliers de la défense de notre nation.

De même, Pr Touré a vivement remercié les parents d’élèves. Et adressé une mention spéciale aux enseignants-chercheurs, aux membres de l’administration de GEMINI à Bamako et à l’intérieur du pays, au Directeur Régional Daba Coulibaly, pour le travail abattu dans les Centres Régionaux.

A la Fonction Publique, qui a fait confiance en GEMINI pour la formation d’une trentaine de cadres, dont plus d’une quinzaine sont parmi les Diplômés 2022-2023, Pr Touré a exprimé toute sa reconnaissance. Il a tenu à féliciter tous les diplômés de l’année universitaire 2022-2023, «pour leur grand travail quand on connaît l’exigence de la Pédagogie du GROUPE GEMINI. Félicitations !». Il n’a pas oublié de remercier le Directeur du Mémorial Modibo Kéita, pour l’excellente collaboration de son administration, avec le Groupe GEMINI.

Gaoussou Madani Traoré

