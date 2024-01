Mali : Deux universités iraniennes ouvrent bientôt leurs portes

Cette année, deux facultés de l’université d’Iran ouvriront leurs portes au Mali. Il s’agit d’une faculté technique et professionnelle et d’un Centre d’innovation informatique.

L’annonce a été faite ce mercredi 3 janvier lors d’une audience que le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malik Diaw, a accordé à l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran, Hossein Taleshi. Les deux personnalités ont, au cours de la rencontre, abordé les questions relatives au renforcement de la coopération parlementaire entre le Mali et l’Iran. Elles ont également échangé sur d’autres sujets intéressant les deux pays.

Nul doute que les autorités iraniennes accordent un intérêt particulier au renforcement des liens dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le Mali et l’Iran. Ainsi, l’ouverture de ces universités iraniennes pourrait renforcer les liens culturels entre nos deux pays.

À sa sortie d’audience, la direction de l’information du CNT apporte que, l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran s’est dit convaincu de l’importance de la coopération entre le Mali et son pays. Mieux, Hossein Taleshi a ajouté que notre pays regorge de potentialités, notamment dans les domaines sécuritaires et universitaires.

Selon l’ambassadeur Taleshi, le renforcement de la coopération parlementaire ne peut se faire qu’à travers des échanges entre les deux partis. Pour le diplomate iranien, l’objectif de son pays est d’aider le nôtre dans la transformation de certaines matières premières sur place. Sans oublier le transfert de technologie iranienne dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Pour rappel, le lundi 16 octobre 2023, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaye, avait rencontré une forte délégation iranienne pour parler du futur Institut professionnel et technique iranien qui offrira des formations dans divers domaines.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de l’Institut professionnel et technique en matière de développement, le ministre Kansaye s’était engagé à renforcer les liens de coopération entre le Mali et l’Iran. Cela, à travers la mobilité des enseignants et des étudiants ainsi que le partage des bonnes pratiques en matière scientifique et pédagogique.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :