La Fédération malienne de football (Fémafoot) a tenu le lundi 17 mars 2025, à l’hôtel Millénium, son assemblée générale extraordinaire. Au cours des travaux, les délégués ont adopté à l’unanimité les textes harmonisés (les statuts de la Fémafoot, le règlement d’application des statuts, les règlements généraux, le règlement financier Fémafoot) et le budget de l’exercice 2025.

Les travaux étaient présidés par Djibril Dramé, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence de Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fémafoot, Wahabou Zoromé, représentant du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Amadou Diakité, représentant des présidents d’honneur de la Fémafoot, ainsi que les délégués.

Deux points importants étaient à l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire de la Fémafoot : l’adoption des textes harmonisés (des nouveaux textes régissant la Fémafoot) et du budget de l’exercice 2025.

Sans surprise, les 74 délégués issus des ligues régionales et du district de Bamako, des clubs de première division et des champions des régionaux ont adopté à l’unanimité les textes harmonisés (les statuts de la Fémafoot, le règlement d’application des statuts, les règlements généraux, le règlement financier) et le budget de l’exercice 2025.

Le 1er vice-président de la Fémafoot a salué la résilience des acteurs du football. “Notre pays traverse une période marquée par de nombreux défis. Cependant, face à ces épreuves, nous continuons de faire preuve d’une résilience exemplaire. Le football malien, reflet de notre identité nationale et de notre unité, demeure un vecteur de fierté et d’espoir”, a-t-il souligné.

Il a également indiqué que la Fémafoot a opté pour une gestion rigoureuse et transparente. “L’exercice qui nous réunit aujourd’hui revêt une importance particulière. En premier lieu, nous devons adopter le budget 2025-2026 avant son exécution afin d’éviter les incohérences du passé. En effet, ces quatre dernières années, nos budgets ont souvent été validés plusieurs mois après leur mise en œuvre, ce qui nuit à une gestion efficace. Avec cette assise, nous corrigeons cette anomalie et nous nous engageons dans une dynamique de transparence et de rigueur financière”, a-t-il précisé, ajoutant que les acteurs du football malien ont la responsabilité historique de bâtir une Fémafoot plus forte, plus unie et plus performante.

Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Djibril Dramé a salué la tenue de cette rencontre des acteurs du football malien. “Je profite de cette occasion pour appeler les acteurs du football à l’unité, gage du développement de la discipline. Nous invitons les acteurs à mettre en application avec rigueur les textes adoptés pour l’intérêt de notre football”, a-t-il insisté.

Au cours de cette assise, les acteurs du football ont adressé une motion de soutien au président de l’instance dirigeante du football malien, Mamoutou Touré dit Bavieux, et les membres de son comité exécutif.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :