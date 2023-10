Mali : question de droit : la gestion des écoles, la législation scolaire explique

La législation scolaire, étymologiquement, le concept légiférer vient du latin « lex » qui signifie « loi » et « férer » qui signifie « établi ». Alors le concept légiférer c’est établir des lois. La législation scolaire est l’ensemble des lois qui réglementent l’enseignement dans un pays

Le règlement intérieur de l’école par définition, signifie que pour que les humains puissent vivre ensemble, ils doivent suivre les mêmes règles, à l’intérieur d’un pays, cela s’appelle les lois, dans l’école aussi, il existe une loi pour préciser les règles à respecter, ce qui est permis et interdit, les droits et les devoirs de chacun. Cette loi de l’école s’appelle le règlement intérieur. Il est fait pour que toutes les personnes de l’école (enfants et adultes) puissent vivre et travailler ensemble, dans le calme sans risquer que quelqu’un fasse mal à un autre.

selon l’article 2 de la loi 99-046 AN RM du 28 décembre 1999 portant loi d’orientation sur l’éducation, l’éducation est une priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des apprenants et en tenant compte des objectifs de développement et des valeurs socioculturelles du Mali. Il contribue à l’égalité des chances. Une école est un établissement permettant d’accueillir des personnes (appelées élèves) afin de leur dispenser un enseignement de façon collective. Le mot école vient du latin scholie, signifiant loisir consacré à l’étude,

Fréquentation et obligation scolaire, Les cours du matin commencent à 07h45 et ceux de l’après-midi à 15h00, les cours du matin se terminent à 12h00 et ceux de l’après-midi à 17h00, en cas d’absence, les familles doivent en faire connaître le motif précis. Un certificat médical sera exigé pour une absence supérieure à 2 jours.

Matériel scolaire,

Les élèves doivent prendre le plus grand soin du matériel scolaire appartenant à l’école. Tout livre abîmé ou perdu sera remplacé par la famille. Il est interdit d’amener à l’école des objets ou des jeux non autorisés par l’établissement, dans la cour et en classe, dans la cour, tu es libre de jouer mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a aussi des règles à respecter. En particulier, tu ne peux pas empêcher les autres ou faire quelque chose de risqué pour toi ou pour eux. Tu as le droit de pouvoir jouer en toute tranquillité. Il n’y a pas un enfant qui commande les autres. Tous les enfants ont le droit de jouer dans la cour, d’accepter ou de refuser de participer à un jeu, si on n’est pas d’accord, on peut essayer de discuter et si ça ne marche pas, on va en parler au surveillant Général de l’établissement.

Menacer un enfant ou le racketter (l’obliger à apporter de l’argent) est interdit par le règlement intérieur, si tu as un problème de ce genre, tu dois absolument en parler au surveillant Général de l’école pour qu’il fasse arrêter cela. Les papiers et les restes ne doivent pas être remis dans le sac pour des raisons de propreté. Il faut les jeter à la poubelle dès que le goûter est fini. C’est à chacun et pas aux femmes de ménage de ramasser ce qu’il a sali pour que l’école reste propre et accueillante, même si personne ne nous voit, c’est important de laisser les toilettes propres, en effet, si tout le monde y fait attention, tout le monde en profitera et pourra toujours disposer de toilettes confortables. Dans la classe, le matériel sert à tout le monde, en prendre soin permet d’avoir toujours un matériel en bon état et je peux en profiter comme les autres, c’est aussi un manque de respect et d’amitié pour le groupe. Comme on est nombreux dans la classe et qu’on est là pour travailler, il y a des comportements qui sont impossibles donc interdits, par exemple parler fort ou manger. C’est permis dans la cour. C’est toujours interdit d’embêter les autres. Dans les discussions collectives en classe, il est très important de s’écouter pour que chacun puisse s’exprimer.

Pour cela, il faut demander la parole. Le maître ou un élève donne la parole à chacun à son tour on ne se moque pas des réponses des autres car c’est un manque de respect envers eux. De plus, toutes les réponses sont utiles pour faire avancer la réflexion. On est à l’école pour apprendre donc c’est normal de se tromper. C’est en discutant de ses erreurs qu’on peut progresser, c’est en se trompant qu’on apprend. Entrer, sortir, se déplacer, à l’école, tu es sous la responsabilité du chef d’établissement, tu n’as pas le droit de quitter l’école seul pendant les heures de classe. Exceptionnellement, par exemple pour aller chez le médecin, tes parents peuvent venir te chercher à l’école après avoir prévenu le Surveillant Général .Tous différents, tous égaux. L’attitude qui consiste à rejeter une personne à cause de son origine s’appelle le racisme. Le règlement de l’école et la loi malienne refusent le racisme, tous les enfants sont égaux. On peut jouer et discuter avec tous sans faire de différence ou d’exclusion ( article 2 de la constitution). Quand je respecte l’autre, je le considère comme égal à moi, je fais attention à ce qu’il pense, à ce qu’il ressent.

Les sanctions

En général, quand on ne suit pas une règle de la classe ou de l’école, il y a une sanction prévue. Cela peut être une simple réprimande, un travail supplémentaire, l’obligation de rester assis un moment ou bien, on peut demander d’effectuer un geste réparateur, par exemple, nettoyer ce qu’on a sali, cela permet de se rendre compte qu’on a dépassé la limite. Lorsque tu as fait une bêtise ou un manque de respect, tu peux faire un geste pour la réparer. Cela ne supprime pas la bêtise mais ça permet de limiter les conséquences. Cela montre à ceux à qui tu as manqué de respect que tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Le règlement intérieur, c’est la loi de l’école. Cela permet à tous de vivre ensemble en suivant les mêmes règles. Lorsque l’on ne respecte pas le règlement de l’école, des sanctions sont prévues.

“Quels sont les indicateurs de la conscience professionnelle, Sens des compétences, Ordre, Sens des responsabilités, Combativité – Recherche de résultats.”

Quelles sont les valeurs morales, les valeurs morales sont les règles et principes qui édictent rigoureusement la conduite et les mœurs appropriées pour être bon, faire le bien et vivre ensemble dans le respect fondamental de l’autre.”

Les trois grands principes fondamentaux de l’école sont posés, la gratuité de l’école publique (loi du 16 juin 1881) ; l’instruction obligatoire (loi du 28 mars 1882) ; l’enseignement laïc (loi du 28 mars 1882). Quels sont les éléments de la législation scolaire, la loi fondamentale, la loi d’orientation de l’éducation, la loi portant statut particulier des enseignants, le décret portant organisation du Gouvernement, la législation scolaire Historique. Finalité But et objectifs. La solution L’amélioration de la gestion des écoles en renforçant les capacités des comités de gestion scolaire ; La formation des enseignants et la mise en place d’une formation par les pairs entre les enseignants d’une même école, notamment par le biais d’innovations et de nouvelles technologies ; Les règles sont là pour nous apprendre à vivre en société, et vivre de façon harmonieuse et respectueuse, nous avons tous besoin de règles pour grandir, nous épanouir, nous découvrir nous-mêmes et connaître nos limites.

Mohamed SOGODOGO.

