Les élèves ont repris le chemin de l’école sur toute l’étendue du territoire national. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a procédé, hier au lycée « Notre Dame du Niger » (LNDN), au lancement de la rentrée scolaire 2024-2025 sous le thème : « L’entrepreneuriat » pour informer, sensibiliser et orienter les jeunes élèves vers les secteurs porteurs d’emplois.

C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres Amadou Sy Savané (Éducation nationale), Mme Bagayoko Aminata Taoré (Entrepreneuriat national, Emploi et Formation professionnelle), Abdoul Kassim Ibrahim Fomba (Jeunesse et Sports, chargé de l’Instruction civique et Construction citoyenne), Moussa Alassane Diallo (Industrie et Commerce) et Alousséini Sanou (Économie et Fiances).

Arrivé vers 7h45 mn au LNDN, le chef du gouvernement a suivi dans une classe, une leçon modèle sur le thème de la rentrée scolaire, dispensée par la professeure de lettres, Mme Camara Aminata Salamanta. L’enseignante a offert un exercice pratique à ses élèves. Ceux-ci devaient définir des concepts à partir d’un sujet intitulé : «À partir de tes expériences et de tes connaissances, défini les termes suivants : l’entrepreneuriat, l’entrepreneuriat féminin, l’entreprise, l’entrepreneur, l’ emploi, le chômage, le fonctionnaire et le salaire».

Selon l’éducatrice, l’entrepreneuriat est le fait d’exercer une activité économique, de production, de transformation ou de commercialisation de biens ou de services. L’entrepreneuriat féminin est l’exercice de l’entrepreneuriat par le personnel féminin. Quant à l’entreprise, elle est une structure qui produit ou commercialise un bien ou un service en vue.

Après cet éclairage, la ministre chargée de l’Entrepreneuriat national a saisi l’opportunité de la leçon modèle pour rappeler qu’avant d’être chef d’entreprise, il faut créer l’esprit d’entreprise. «Dans votre cursus scolaire, vous devez cultiver en vous l’esprit d’entreprise, de créativité et d’innovation», a déclaré Mme Bagayoko Aminata Traoré, tout en invitant les élèves filles à transformer les défis en opportunités.

Dans une interview accordée à la presse, le Premier ministre a rappelé que l’éducation est un droit fondamental des enfants qui reste au cœur des préoccupations du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. Choguel Kokalla Maïga a aussi émis le vœu de ne pas voir l’école devenir une fabrique de chômeurs, mais plutôt une institution qui continue de former des cadres de haut niveau pour booster le développement du pays.

Par ailleurs, il a félicité les parents d’élèves qui ont compris le rapport de la rentrée des classes du 1er octobre dernier. Il a remercié les membres du gouvernement, les autorités scolaires et les gouverneurs qui, malgré des difficultés, ont mis les bouchées doubles pour un retour à l’école réussi. Selon le Premier ministre Maïga, le succès est au bout de l’effort.

Quant au ministre de l’Éducation nationale, il a placé la rentrée scolaire sous le signe des recommandations des États généraux de l’éducation (EGE). Les inondations, l’effondrement, l’état défectueux et la fermeture de certaines classes et écoles orientent le gouvernement à redoubler d’efforts dans son travail, a expliqué le ministre Sy Savané. Et de rappeler la nécessité de tirer les enseignements de ces situations pour corriger les lacunes afin d’avancer. Il a également indiqué que des cours de rattrapages seront organisés pour combler le temps perdu entre le premier rapport de la reprise des classes du 1er octobre et la rentrée qui est désormais effective.

Au LNDN, les élèves brandissaient des slogans évocateurs comme : « Nous sommes prêts pour la rentrée scolaire », « Bonne rentrée scolaire » et « Encourageons la créativité chez les jeunes à travers une éducation de qualité ». Il est utile de préciser que plus de 150.000 élèves (passants et redoublants confondus) ont repris le chemin de l’école au niveau de l’enseignement technique et professionnel. Pour ce qui concerne le lycée «Notre Dame du Niger», c’est un établissement scolaire parapublic et catholique qui accueille uniquement les filles.

