Programme national d’éducation aux valeurs : Le contenu étayé aux hommes de média du Mali

Dans le cadre des sessions d’appropriation du Programme National d’Education aux Valeurs (PNEV) avec les Forces vives de la Nation, un projet piloté par le Ministère de la Refondation de l’Etat, la Maison de la Presse du Mali a servi de cadre, le Mardi 15 octobre 2024, pour la vulgarisation de ce projet auprès des hommes de média. Ladite session a été présidée par les Ministres de la Refondation et de la Communication, Ibrahim Ikassa Maiga et Alhamadou Ag Illyene. L’occasion a été opportune pour inviter les médias à propager ce projet si cher en informant la population sur son contenu pour que nos enfants puissent bénéficier d’une meilleure éducation.

Cette session a rassemblé plusieurs hommes de média de secteurs divers et les membres des cabinets des départements ministériels concernés. Cette phase est la seconde du genre après la première qui avait concerné les membres du Gouvernement, les Cadres de l’administration d’Etat, les autorités traditionnelles etc. Le choix porté sur la presse n’est pas fortuit. Il s’explique par le fait que les médias occupent une place prépondérante pour la vulgarisation de ce genre de projet auprès d’une masse importante de la population. Toute raison trouvée par ces deux départements ministériels pour les inviter à véhiculer l’information de ce projet si important pour la refondation de l’Etat.

Pour le Représentant de la Maison de la Presse, Ibrahim Traoré, les médias occupent une place importance dans la construction de chaque nation. Il s’est dit fier que les autorités aient pensé à cela. Au nom de la Maison de la Presse, il a tenu à réitérer l’accompagnement des hommes de média pour la réussite de ce grand projet pour la construction d’un nouveau type de Malien. « La Presse est un outil majeur pour atteindre le plus grand nombre de Maliens avec ce projet »,a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maiga, dira que le PNEV est issu des recommandations des Assisses Nationales de la Refondation de l’Etat et s’inscrit dans la vision du Président de la Transition, le Général Assimi Goita. A cet effet, il dira que ce programme a pour objectif de mettre en place un nouveau système d’éducation civique, morale et patriotique, centré sur le respect de nos valeurs et la bonne gouvernance. Et de souligner l’importance des médias pour la vulgarisation d’un tel projet. Pour lui, il est important de bâtir un citoyen modèle de type nouveau pour la refondation de l’Etat. « J’invite tous les hommes de média de s’approprier de ce programme afin de le partager avec la population malienne. Il est important qu’on construise un malien de type nouveau pour que nous ne commettions plus les mêmes erreurs du passé », a-t-il soutenu.

S’inscrivant dans la même dynamique que son homologue de la Refondation de l’Etat, le Ministre de la Communication, Alhamadou Ag Illyene a remercié les hommes de média du Mali pour ceux qu’ils ont fait depuis le début de la transition jusqu’à maintenant et de les exhorter à aider nos autorités pour la réussite de ce projet qui est bénéfique pour les Maliens. Pour lui, tout passe par les médias et il est important qu’ils soient considérés dans chaque projet qui concerne la nation. Et d’inviter les Maliens à se donner la main pour bâtir un nouveau Mali dans lequel tout le monde se retrouve.

Au cours cette session, le PNEV a été exposé en long et en large par certains membres du département de la Refondation de l’Etat devant les hommes de média dont certains ont pu apporter des contributions pour soutenir nos autorités. Tous les intervenants ont tenu la promesse de s’investir pour mieux propager le contenu riche de ce Programme à la population locale.

Adama Tounkara

