Promotion du Livre d’Economie et de Management au Mali : Prof Dioncounda Traoré est l’invité d’honneur de la 5e édition du SILEM

Dans le cadre de leurs efforts de promotion du livre d’économie et de la lecture au Mali, EMAMEDIACOM et CONSULTINGSO ont organisé, le samedi 08 février 2025, la 5e édition du Salon International du Livre d’Economie et de Management (SILEM). Le Prof Dioncounda Traoré, ancien Président par Intérim du Mali de 2012 à 2013, était l’invité d’honneur de la cérémonie. Qui s’est déroulée dans la salle des 200 places du Mémorial président Modibo Keita. Le thème retenu pour cette édition est: “Le Livre, levier de l’industrie et du Commerce?”. Plusieurs auteurs primés par le SILEM et des Chefs d’entreprise sont intervenus pour défendre leurs œuvres ou partager leurs expériences professionnelles au public, essentiellement estudiantin.

La cérémonie a débuté par l’intervention du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali qui, dans un Style pédagogique, a remercié le Pr Dioncounda TRAORÉ pour sa grande disponibilité. Mahamadou Sanogo n’a pas manqué de souligner l’importance du livre dans nos actions de tous les jours. Dans cette optique, il a exhorté les jeunes à lire comme pour dire que le savoir se trouve dans les livres.

Le Segal de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Mali, lors de sa brillante intervention, a magnifié l’importance de l’écriture (du livre) dans la transmission du savoir dans toute sa dimension. Il a rappelé que c’est grâce à l’histoire écrite que nous connaissons aujourd’hui beaucoup d’événements passés, il y a des siècles et des milliers d’années. Il a ainsi invité les jeunes étudiants à aimer la lecture afin d’acquérir plus de connaissances livresques. M. Togo, écrivain récipiendaire du SILEM, a dédié son œuvre à l’ancien président par intérim du Mali. Qui lui a félicité et encouragé.

Le Professeur Ahmed TOURE Djabélession a clôturé le salon par un excellent exposé sur le thème retenu. Auteur de plusieurs publications d’ouvrage économiques, Pr Ahmed Touré DJabelession est le récipiendaire du Prix du Meilleur Livre d’Economie SILEM 2025. Il était le principal intervenant de cette 5e édition. Il s’est alors fait le devoir d’expliquer au public le contenu de ses deux livres, intitulés « Comment le Maroc a lancé son émergence sur la période 1996- 2007 », primés par le SILEM. D’entrée de jeu, Prof Touré a indiqué que les deux livres sont publiés en deux tomes. Le premier tome traite la thématique du « Système Productif Industriel et Financier Marocain ». Alors que le deuxième tome s’est penché sur les « Relations Banques et Entreprises du Maroc ».

Ainsi, dans le premier tome, Prof a indiqué qu’il a traité la théorie du système productif en déclinant les concepts et outils d’analyse de l’économie industrielle. Par la suite, il a présenté les éléments constitutifs du système productif industriel et financier marocain. Il dira que sa démarche a pour rôle de définir le système productif et financier marocain à travers l’étude détaillée de ses composantes de ses composantes, en montrant pour chacune que les crédits reçus de l’économie (système bancaire national et international, Bank Al Maghrib, Trésor) pour leur seul financement sont largement insuffisants pour couvrir les besoins. D’où la recherche d’une alternative au financement par l’intermédiation. Où c’est le financement par la Bourse. Qui constitue une solution cédille pour pallier, dans un environnement concurrentiel international mondialisé et globalisé, l’insuffisance du financement bancaire.

Dans le second tome, analysant les relations entre banques et entreprises, le Président du Groupe Université GEMINI International a dit que son ouvrage essaye de montrer comment sont orientés les rapports de force nés entre les deux entités dans l’économie marocaine, autour de financement dans le cadre de l’intermédiation. Le Prof Touré dira que le tome 2 de son ouvrage analyse le déséquilibre de ces rapports qui est à l’avantage des banques marocaines, lesquelles, en position de force, appliquent une politique de financement de l’économie en fonctions de leurs seuls intérêts. Ce qui se caractérise par un financement sectoriel discriminatoire, où le financement du secteur primaire est abandonné au profit du secteur tertiaire.

En conclusion de son exposé, le Prof Touré rappelle que la position actuelle du Maroc, est non seulement privilégiée en Afrique eu égard à ce qui précède. Le Maroc devrait être encouragé et imité. « En effet, nous avons constaté que le concept d’émergence est d’origine asiato-européenne », soutient le Président du Groupe Université GEMINI International. Il estime que « la Communauté économique internationale entend développer ou sous-développé à ses gouts. Pour notre part, la notion d’émergence, devrait prendre en compte le potentiel humain (la jeunesse, 75% de la population). La grande quantité de matière première (or, fer, pétrole) de l’Afrique et sa proximité avec le continent européen et pas seulement le taux de la croissance à deux chiffres du PIB. Cela ouvrira les portes à l’inscription de grands nombres de pays africains. ».

Aussi, le Prof Touré invite le public estudiantin à s’offrir les deux tomes de son livre afin de comprendre davantage tous les enjeux du système productif industriel et financier marocain mais aussi, les relations entre banques et entreprises du Royaume Chérifien.

Des attestations de reconnaissance de SILEM ont été remises à des Universités par Pr Dioncounda Traoré. Qui a, à son tour, aussi reçu du SILEM un trophée Ciwara. Pr Dioncounda Traoré, dans sa courte intervention, a fait savoir que la cérémonie de la 5e édition lui donne assez d’espoir pour la promotion du livre dans son pays. Il a vivement salué les initiateurs de ce salon. Tout en indiquant que l’espoir est permis quand les jeunes s’intéressent à la lecture sans manquer de saluer la pertinence de la thématique retenue par le Salon. En tant qu’ancien Professeur d’Enseignement Supérieur de son Etat, il a fait un bref rappel de la genèse de l’enseignement dans son pays qu’il estime performant au début des indépendances mais qui connait actuellement une baisse. Il a donc incité les jeunes maliens « à lire et à lire ».

Gaoussou Madani Traoré

