Une bibliothèque en braille : Pour l’Institut des aveugles à 5 millions

“Ça devrait être le rôle de l’Etat. C’est l’Etat qui devrait le faire. Equiper l’Institut des jeunes aveugles (IJA) d’une bibliothèque en braille. Mais ce sont des anciens élèves de l’Institut et grâce à un jeu concours. On ne peut que féliciter ces jeunes. Sinon c’est l’Etat qui devrait le faire”, a fortement regretté un responsable du Centre d’animation pédagogique de Faladié, lors de l’ouverture de la bibliothèque en braille et inclusive de l’Institut des jeunes aveugles (IJA), ce début de semaine à Faladié.

La joie était immense. Les jeunes filles et jeunes garçons, élèves non et mal voyants de l’Institut des jeunes aveugles (IJA) avaient tous le sourire aux lèvres lors de l’inauguration de leur bibliothèque en braille et inclusive. Des élèves, des enseignants, des parents et autorités académiques et associatives ont pris part à cette cérémonie d’inauguration.

En tout, 92 livres et documents ont été transcrits en braille (écriture pour aveugle et très mal voyant) sur un fonds total de plus de 5 millions F CFA grâce à l’association “Action-jeunes” des anciens élèves de l’Institut des aveugles.

Des romans, des livres de lecture, de mathématiques, d’histoire et géo de l’ensemble des programmes de la première à la neuvième année. Selon le directeur de l’école, Ichiaka Diabaté, 92 documents ont été transcrits en braille pour équiper la bibliothèque inclusive de l’IJA.

Cette initiative a été réalisée par l’association “Actions-jeunes” des anciens élèves de l’institut grâce à un jeu-concours télé “Instant thé”, organisé par l’association Cultur’elles. Le jeu “Instant thé” consiste à mettre des groupes de jeunes en compétition sur présentation et plaidoirie pour un projet à grand impact social. “Actions-jeunes”, des anciens élèves ont porté ce projet de bibliothèque en braille et ont remporté le prix d’une valeur de 5 millions F CFA.

La bibliothèque en braille a été réalisée grâce à cette somme et le concours d’autres bailleurs. En plus du prix, les jeunes ont été appuyés par le groupe industriel Fofy et la direction de la Bibliothèque nationale, selon Seydou Traoré d’”Actions-jeunes”.

L’élève Chata Koné a donné le coup d’envoi en lisant ces quelques mots en braille : “Ministère de l’Education. Amadou Hampaté Bâ. L’enfant peulh. Amkoullel”. L’émotion était grande dans la salle. Très heureuse, la fille de 16 ans n’en revenait pas. Avoir des romans à sa portée. “Cette bibliothèque va nous permettre de lire beaucoup de livres et de connaitre beaucoup de choses. Je serais fréquente ici pour lire”, a-t-elle promis.

Mantchini Traoré, coordinatrice de l’association “Cultur’elles” et initiatrice de l’émission télé “Instant thé” dont le prix a permis en grande partie la réalisation de cette bibliothèque, a profité de l’occasion pour annoncer la 4e édition de l’émission. L’émission sera bientôt lancée. Chaque groupe de jeunes peut postuler avec un projet à impact social. L’association “Cultur’elles”, financera le projet qui remportera le premier prix, a-t-elle fait savoir.

Koureichy Cissé

